TNS Holdings (TN1) lọt Top 50 doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất

Công ty CP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (TN1) là một trong số 50 doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất năm 2019 và vinh dự được trao chứng nhận vào ngày 10/12/2020.

Top “50 doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất năm 2019” là chứng nhận uy tín do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD) trao tặng trong khuôn khổ chương trình “Đánh giá Năng lực hoạt động doanh nghiệp – Vietnam the Best Company (BCI)”.

Đánh giá năng năng lực cạnh tranh (Business Competitivess Index) được dựa trên các chỉ số KPI liên quan và các mô hình đánh giá năng lực doanh nghiệp. TNS Holdings đã xuất sắc góp mặt trong top 50 doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất 2019.

Đại diện TNS Holdings nhận giải thưởng Top 50 doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất năm 2019

TNS Holdings - thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển là một trong những doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán, đồng thời là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản.

Đến nay, TNS Holdings đã và đang quản lý hơn 50 dự án, gồm: khu chung cư, trung tâm thương mại, khu công nghiệp và khu văn phòng với tổng số vốn điều lệ lên tới 214 tỉ đồng, cung cấp dịch vụ trọn gói với những giải pháp vận hành và quản lý xuyên suốt qua các công ty thành viên: TNS Property Management - Dịch vụ quản lý vận hành bất động sản; Công ty TNS Clean - Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; Công ty Nhất Việt - Dịch vụ an ninh và Công ty V-One - dịch vụ an ninh cao cấp.

Giải thưởng “Top 50 doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất năm 2019” không chỉ là minh chứng khẳng định TNS Holdings dồi dào về tiềm lực tài chính, mà còn là doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, vốn hóa lớn, quản trị nhân sự tốt, quy mô thị trường lớn và doanh thu tăng trưởng bền vững qua từng năm.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, TNS Holdings sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng thêm nhiều lĩnh vực như công nghệ, quản trị nguồn nhân lực và khai thác nhiều dịch vụ tiện ích khác.

Chương trình “Đánh giá Năng lực hoạt động Doanh nghiệp - Vietnam the Best Company (BCI)” được triển khai thường niên từ năm 2013 trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí cụ thể, liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, thông qua báo cáo tài chính hàng năm với phương pháp đánh giá toàn diện, đảm bảo kết quả chính xác, khách quan.