Tôm Việt Nam khẳng định vị thế tại thị trường Úc

"Người Úc ngày càng ưa dùng tôm Việt Nam, từ nhà hàng cho hệ thống siêu thị lớn của Úc hay các cửa hàng Á châu, tôm Việt Nam hiện diện phong phú". Đây là nhận định của Thương vụ Việt Nam tại Úc.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Úc liên tục tăng trưởng mạnh. Tính đến 15/10, xuất khẩu tôm sang Úc đạt gần 214 triệu USD tăng 62% so với cùng kỳ 2021, đây là mức tăng kỷ lục ở các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Hoạt động Ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán: Trưởng Thương vụ Nguyễn Phú Hòa (trang phục tôm) hỗ trợ tiếp thị tôm Việt Nam tại Hội chợ quốc tế FineFood, Úc 2022.

Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Úc Nguyễn Phú Hòa cho biết, thế mạnh của tôm Việt Nam không chỉ ở chất lượng, khả năng cung ứng, mà còn do trình độ chế biến sâu, cùng với đó là các nỗ lực xúc tiến thương mại của doanh nghiệp, địa phương và Cơ quan Đại diện.

Chương trình Ngoại giao kinh tế do Đại sứ quán Việt Nam tại Úc triển khai với mục tiêu “Xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường tôm Việt Nam tại Úc” đã triển khai nhiều hoạt động trong năm như: Phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá tôm tại Hội chợ FineFood.

Chương trình đã mời dùng thử tôm tại hội chợ Finefood; chương trình quảng bá tiêu thụ tôm Việt Nam trong mùa lễ giáng sinh thông qua quảng cáo và thực hiện bốc thăm tặng thưởng; giới thiệu sản phẩm tôm tại "Triển lãm quốc tế cùng với đó giới thiệu hơn các doanh nghiệp xuất tôm Việt Nam 2022”; phát hành báo cáo thị trường tôm và giải pháp xúc tiến...



Mời dùng thử tôm và giới thiệu thông tin các nhà xuất khẩu tôm tại Hội chợ quốc tế Foodservice, Sydney. (Ảnh: Chương trình Ngoại giao kinh tế 2022).



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ông Lê Văn Sử quảng bá tôm cùng với Trưởng Thương vụ (trang phục tôm) tại Hội chợ quốc tế tại Úc năm 2022.

Poster quảng bá khuyến mãi bốc thăm trúng thưởng khi mua tôm Việt trong mùa Giáng sinh cuối năm và giới thiệu doanh xuất khẩu tôm chuẩn bị cho mùa nhập khẩu năm tiếp theo. (Ảnh: Chương trình Ngoại giao kinh tế).



Năm 2022 cũng chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng của xuất khẩu thủy sản sang Úc với mức tăng ấn tượng đến 42,64% sau 11 tháng so với cùng kỳ 2021, đạt kim ngạch hơn 331 triệu USD.



Được biết, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 789 triệu USD, giảm 13,1% so với tháng 10/2022 và giảm 13,3% so với tháng 11/2021. Như vậy, sau khi tăng chậm trong tháng 10/2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã giảm trong tháng 11/2022. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2021, mức cao kỷ lục từ trước đến nay trong 11 tháng.

Tháng 11/2022, xuất khẩu thủy sản sang các thị trường lớn đều giảm so với tháng 10/2022 và hầu hết đều giảm so với tháng 11/2021. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường lớn đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 11/2022, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, đạt 151 triệu USD, giảm 5,7% so với tháng 10/2022, nhưng tăng 11% so với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản đạt 1,58 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc trong tháng 11/2022 đạt 127 triệu USD, giảm 9,8% so với tháng 10/2022, nhưng tăng 6,4% so với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc đạt 1,47 tỷ USD, tăng 71,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu giảm mạnh so với tháng 10 và tháng 11/2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 của Việt Nam trong tháng 11/2022, đạt 118 triệu USD, giảm 21,7% so với tháng 10/2022 và giảm 40,4% so với tháng 11/2021. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ vẫn tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 2,03 tỷ USD.

Tháng 11/2022, xuất khẩu thủy sản sang các thị trường lớn tiếp theo đều giảm so với tháng 10/2022 và tháng 11/2021. Nhưng tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường này đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.