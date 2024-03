Tổng Giám đốc Dệt may Thành Công (TCM) xin từ nhiệm

Mới đây, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Dệt may Thành Công; HoSE: TCM) công bố thông tin về việc nhận được thư từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT của ông Jung Sung Kwan.

Tại đơn từ nhiệm, ông Jung Sung Kwan cho biết ông từ nhiệm vì lý do cá nhân.



Quá trình công tác của ông Jung Sung Kwan. Ảnh: Dệt may Thành Công.

Ông Jung Sung Kwan sinh năm 1966, quốc tịch Hàn Quốc. Ông giữ chức Tổng Giám đốc của Dệt may Thành Công từ tháng 5/2021 và được bầu vào HĐQT kể từ ngày 6/4/2021.

Ông Jung Sung Kwan hiện không nắm cổ phần nào tại Dệt may Thành Công.

Được biết, trước khi tham gia vào Dệt may Thành Công, ông Jung Sung Kwan từng là người đứng đầu của Eland Retail Ltd Korea từ tháng 4/2020 - tháng 5/2021, người đại diện của Eland China Retail từ tháng 4/2018 - tháng 3/2020,...

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tháng 1, Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu đạt hơn 14,3 triệu USD (tương ứng hơn 353 tỷ đồng) và lãi sau thuế 977.000 USD (khoảng 24 tỷ đồng), tăng lần lượt 43% và 62% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của Dệt may Thành Công trong 9 tháng qua, kể từ tháng 5/2023.

Doanh thu của Dệt may Thành Công đến từ 3 mảng chính, trong đó sản phẩm may chiếm 75% tổng doanh thu, vải chiếm 14% và sợi chiếm 8%.

Thị trường xuất khẩu của Dệt may Thành Công tháng Giêng năm 2024 theo Châu lục

Đối với thị trường xuất khẩu, thị trường châu Á giữ vai trò chủ đạo chiếm 74,9% tỷ trọng, dẫn đầu là Nhật Bản (28,61%); Hàn Quốc (22,93%), Trung Quốc (9,99%) và Việt Nam (6,58%). Xuất khẩu sang châu Mỹ chiếm 20%, trong đó Mỹ (12,41%), Canada (7,43%).

Dệt may Thành Công xuất khẩu chủ yếu theo điều kiện FOB và nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa theo điều kiện CIF (tiền hàng, bảo hiểm, cước phí). Do đó, Dệt may Thành Công cho rằng tình hình khủng hoảng Biển Đỏ trong thời gian quá ít ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển cũng như thời gian giao hàng của công ty.

Đến nay, Dệt may Thành Công cho biết đã nhận vượt kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý I và đã nhận khoảng 80% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý II/2024.

Dự báo tình hình xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2024 và tình hình tiếp nhận đơn hàng hiện tại, Dệt may Thành Công có niềm tin năm nay tình hình đơn hàng xuất khẩu của Công ty sẽ khả quan hơn so với 2023.