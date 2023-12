Dệt may Thành Công (TCM): Lợi nhuận "rơi" xuống mức thấp nhất trong 5 tháng

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và 11 tháng năm 2023 với hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 11/2023, Công ty Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu đạt gần 11,7 triệu USD (tương ứng 284,8 tỷ đồng), giảm 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận đạt 354.000 USD (hơn 8,6 tỷ đồng), giảm 56% - Đây là tháng thứ 6 liên tiếp, lợi nhuận TCM tăng trưởng âm so với cùng kỳ 2022 và cũng là tháng ghi nhận đạt lợi nhuận thấp nhất trong 5 tháng qua.

Doanh thu và lợi nhuận của Dệt may Thành Công trong tháng 11

Xét về cơ cấu doanh thu trong tháng 11, sản phẩm may chiếm 75% tổng doanh thu, sản phẩm vải chiếm 16% tổng doanh thu và còn lại 8% doanh thu đến từ sản phẩm sợi.

Trong tháng 11/2023, doanh thu xuất khẩu của Dệt may Thành Công chiếm gần 92%; còn lại là tiêu thụ tại thị trường nội địa. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường châu Á chiếm 60,3% tổng doanh thu; trong đó, riêng Hàn Quốc chiếm 26,46%; Nhật Bản chiếm 14,9%; và Trung Quốc chiếm 10,19%.

Tiếp đến, xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ chiếm 26,6% tổng doanh thu; trong đó, riêng Mỹ chiếm 18,28%. Xuất khẩu sang thị trường châu Âu chỉ chiếm 3,5% tổng doanh thu; trong đó, riêng thị trường Anh chiếm 2,74%.

Tình hình xuất khẩu tháng 11 năm 2023 theo quốc gia

Kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2023

Lũy kế 11 tháng năm 2023, Dệt may Thành Công ghi nhận tổng doanh thu hơn 128 triệu USD (hơn 3.116 tỷ đồng) và lãi ròng hơn 7,5 triệu USD (182,5 tỷ đồng), lần lượt giảm 25% và 29% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, doanh nghiệp này đã hoàn thành hơn 79% mục tiêu doanh thu và gần 75% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Đối với tình hình đơn hàng, Dệt may Thành Công cho biết hiện các chuyền may vẫn chưa hoạt động tối đa công suất. Ước tính đến tháng 12/2023, công ty đạt khoảng 76% kế hoạch doanh thu đơn hàng năm 2023 và đã nhận khoảng 90% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý I/2024.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng 21/12, giá cổ phiếu TCM giảm 1,7% so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 40.500 đồng/cổ phiếu.