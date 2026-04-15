Nhịp sống miền Trung

Đà Nẵng công bố bảng xếp hạng cải cách hành chính: Ai đứng đầu, ai xếp cuối?

Diệu Bình
15/04/2026 18:32 GMT +7
UBND TP Đà Nẵng vừa công bố bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2025, qua đó hé lộ những đơn vị dẫn đầu và các địa phương xếp cuối, thu hút sự quan tâm về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 15/4, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2025 đối với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn.

Ở khối sở, ban, ngành, có 3 đơn vị được xếp loại Xuất sắc gồm: Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng. Trong đó, Sở Nội vụ đứng đầu bảng xếp hạng.

Bên cạnh đó, có 9 đơn vị được xếp loại Tốt, 3 đơn vị xếp loại Khá; Sở Y tế là đơn vị xếp cuối trong bảng xếp hạng năm nay.

Đà Nẵng có 3 đơn vị được xếp loại Xuất về công tác cải cách hàng chính. Ảnh: D.V

Ở cấp xã, phường, toàn TP có 12 địa phương được xếp loại Xuất sắc; 16 đơn vị xếp loại Tốt; 24 đơn vị xếp loại Khá và 23 đơn vị xếp loại Trung bình.

Kết quả xếp hạng được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền số; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở này, Chủ tịch UBND TP thống nhất biểu dương, khen thưởng các đơn vị đạt kết quả Xuất sắc, đồng thời yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong thời gian tới.

7 ngày cứu 13 người đuối nước, 3 cá nhân được biểu dương

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

