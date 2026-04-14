Yến sào Khánh Hòa doanh thu 3 tháng đầu năm đạt 1.042 tỷ đồng

Theo báo cáo, toàn hệ thống kinh doanh ghi nhận những con số tăng trưởng tích cực, tạo đà cho mục tiêu giai đoạn 2026-2030. Quý I/2026, doanh thu hợp nhất đạt 1.042 tỷ đồng, tăng 19% so với quý I/2025.

Khối kinh doanh tại các chi nhánh và thị trường đã thể hiện hiệu suất vượt trội. Đa số các đơn vị đều đạt và vượt mức khoán, nổi bật nhất là thị trường Hải Phòng và Chi nhánh Đà Nẵng. Các chương trình khuyến mãi, trưng bày và mở rộng điểm bán đã được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, việc ra mắt thành công sản phẩm bánh cookie và các dòng sản phẩm mới đã nhận được tín hiệu tích cực từ người tiêu dùng, đóng góp đáng kể cho tổng doanh thu.

Yến sào Khánh Hòa sơ kết hoạt động quý I năm 2026, doanh thu đạt 1.042 tỷ đồng.

Song song với việc chiếm lĩnh thị trường nội địa, Công ty đã xuất khẩu được những lô hàng có giá trị lớn sang các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Mỹ,… và chuẩn bị ký kết hợp đồng xúc tiến thương mại sang thị trường Đài Loan. Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa tiếp tục khẳng định uy tín khi 17 năm đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao; nỗ lực được công nhận Thương hiệu quốc gia lần thứ 5 liên tiếp.

Dù đang đối mặt với áp lực chi phí đầu vào, Công ty nỗ lực thực hiện chủ trương bình ổn giá, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, chú trọng chăm lo cho đời sống người lao động, đảm bảo chi trả tiền lương đầy đủ, đúng hạn, đồng thời đảm bảo các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa phát biểu.

Tại hội nghị, đại diện các phòng ban, đơn vị đã trình bày tham luận, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa sản xuất và đảm bảo an toàn sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ quý II và cả năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo, bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể CBCNV, người lao động toàn Công ty, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Bước sang quý II/2026, đồng chí yêu cầu toàn hệ thống quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường quản lý, bảo vệ quần thể chim yến; Mở rộng điểm bán, bảng hiệu, gia tăng độ phủ thị trường và đẩy mạnh chiến dịch nhận diện thương hiệu; Chú trọng công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và tích hợp chuyển đổi số trong quản trị. Trong công tác xuất khẩu, tập trung nghiên cứu phát triển thị trường mới, hoàn thiện yêu cầu pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, nhãn mác theo từng thị trường.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Công ty đã công bố quyết định thành lập Ban điều phối mùa vụ Bánh Trung thu năm 2026, nhằm tăng cường sự chủ động trong công tác điều hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm, đặt mục tiêu mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh vượt trội.

Nhằm khích lệ tinh thần làm việc, Ban lãnh đạo Công ty đã tuyên dương và khen thưởng các phòng ban, đơn vị, Trung tâm, Công ty TNHH MTV đóng góp tích cực vào kết quả SXKD của Công ty trong Quý I/2026, với tổng số tiền khen thưởng 750 triệu đồng. Đặc biệt, Ban lãnh đạo đã khen thưởng tập thể thị trường Hải Phòng vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2026.