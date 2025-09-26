TP.Huế cấp mới 40 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 30.000 tỷ đồng

Chiều 25/9, UBND TP.Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý IV/2025.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.Huế, GRDP 9 tháng của thành phố ước tăng 9,7 – 10,2%, là mức cao nhất trong nhiều năm. Trong 9 tháng, du lịch Huế đón gần 5 triệu lượt khách, tăng gần 67% so với cùng kỳ, doanh thu đạt hơn 9.600 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Phương chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2025.

Công nghiệp tăng trưởng 17,5%, nhiều sản phẩm tăng đột biến như ô tô gấp 5,9 lần, găng tay tăng 16 lần, điện sản xuất tăng 60%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,13 tỷ USD, tăng 25,6%; nhập khẩu tăng 17,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt gần 48.850 tỷ đồng, tăng 14,7%.

Giải ngân vốn đầu tư công của thành phố trong 9 tháng đạt 74,3% kế hoạch, cao hơn nhiều so với bình quân cả nước. Thành phố đã cấp mới 40 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó có 9 dự án FDI.

Nhiều dự án quan trọng trên địa bàn được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục để khởi công, khánh thành. Hiện thành phố tập trung hỗ trợ để khởi công, khánh thành 6 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 10.649 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán, bằng 67,5% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 22,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 11.949,9 tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán…

Thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội tại phiên họp, các địa phương đã nêu lên nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Nổi bật là bất cập trong việc xác định nhân khẩu hộ dân ảnh hưởng bởi dự án để hỗ, tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ đất đai, một số thủ tục hành chính còn phức tạp cần được điều chỉnh kịp thời.

Các địa phương cũng kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ, động viên cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm hành chính công, sớm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục hạn chế về hạ tầng, tăng cường kiểm soát dịch bệnh để bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở ngành, địa phương trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn trong điều hành, phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc.

Ông Nguyễn Văn Phương cho biết, trong những tháng còn lại của năm 2025, thành phố sẽ tập trung vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy nhanh tiến độ khởi công, khánh thành các dự án lớn và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh...