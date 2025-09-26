Giá vàng hôm nay 26/9: Vàng trong nước giảm sâu

Giá vàng hôm nay 26/9, thế giới ít biến động

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 30 phút sáng nay ngày 26/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.744 USD/ounce, giảm hơn 5 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.748 USD/ounce, tăng hơn 12 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng gần như không thay đổi trong phiên giao dịch ngày hôm qua (giờ Việt Nam). Kim loại quý này đã mất đà tăng qua đêm sau báo cáo kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến.

Báo cáo GDP quý II của Mỹ được công bố cho thấy mức tăng trưởng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự kiến ​​3,5%. Chỉ số lạm phát PCE trong báo cáo GDP cũng cao hơn so với dự kiến. Báo cáo GDP này thuộc nhóm những người theo chủ nghĩa "diều hâu" về chính sách tiền tệ của M, và có phần bi quan đối với vàng.

Tâm lý e ngại rủi ro tăng cao hơn vào cuối tuần này trong bối cảnh lo ngại về việc chính phủ Mỹ đóng cửa và sự leo thang gần đây trong cuộc chiến Nga - Ukraine. Văn phòng ngân sách Nhà Trắng đang yêu cầu các cơ quan liên bang Mỹ chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt trong trường hợp chính phủ có thể đóng cửa vào tuần tới.

Cùng với đó, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua tại Mỹ đã giảm xuống còn 218.000 đơn, thấp hơn nhiều mức 235.000 đơn dự báo trước đó, 232.000 đơn của tuần trước đó. Đơn đặt hàng bền vững của Mỹ bất ngờ tăng mạnh từ mức giảm 2,7% của tháng 7 lên tăng 2,9% trong tháng 8, cao hơn nhiều mức dự báo giảm 0,5%.

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management lưu ý rằng ở mức tăng trưởng kinh tế 3,8%, tiếp tục vượt xa mức lạm phát cao. Tuy nhiên, trong một lưu ý tích cực về vàng, ông Zaccarelli cho biết ông không kỳ vọng dữ liệu kinh tế cải thiện sẽ tạo ra nhiều động lực cho thị trường chứng khoán Mỹ.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 26/9 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn quay đầu giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 132,5 – 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 132,5 – 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 129 – 132 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 128,5 – 131,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 128,5 – 131,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.