Quảng Ngãi chuyển tiếp 14 dự án hoàn thành sau năm 2025

Sáng 25/9, theo thông tin PV Dân Việt, Giám đốc BQL dự án các công trình giao thông Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh, đã có báo cáo gửi cho UBND tỉnh về tình hình thực hiện các dự án, do đơn vị này được giao làm chủ đầu tư.

Giám đốc BQL dự án các công trình giao thông Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh.Ảnh: CP

Cùng các nội dung khác, BQL dự án các công trình giao thông Quảng Ngãi nêu rõ 14 dự án giao làm chủ đầu tư, được chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025.

Trong số này (14 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025), có 7 dự án mà BQL dự án các công trình giao thông Quảng Ngãi, vừa tiếp nhận từ chủ đầu tư cũ là BQL dự án đầu tư xây dựng – BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh.

Nằm trong số chuyển tiếp nêu trên, đáng chú ý có dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết đến nay, dự án đã bàn giao mặt bằng 60,05/172,16 ha, đạt 34,9%.

Tuy nhiên mặt bằng đã giao không liền mạch, một số vị trí chưa có đường tiếp cận để thi công nên hiện nhà thầu chỉ có thể triển khai thi công 7/9 vị trí cầu, 23/156 cống ngang, 0,93/25,37 km nền đường và sản xuất cấu kiện đúc sẵn…với giá trị thực hiện được khoảng 580/2.350 tỷ đồng, đạt 24,7% giá trị khối lượng xây lắp.

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, 1 trong số được chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025.Ảnh: ĐX

Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, đại diện chủ đầu tư thông tin đến nay, đã bàn giao mặt bằng 11,5/13,2km, đạt 87%; giá trị thực hiện được khoảng 539/662,7 tỷ đồng, đạt 81% giá trị hợp đồng.

Dự án đường nối từ cầu Thạch Bích - Tịnh Phong, theo BQL dự án các công trình giao thông thì hiện đã bàn giao mặt bằng 3,71/6,11km, đạt 61%; giá trị thực hiện khoảng 209/408,9 tỷ đồng, đạt 51% giá trị hợp đồng.

Đối với công trình Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương), phần mặt bằng giải phóng đã bàn giao khoảng 7,26/11,56 ha, đạt 63%; giá trị thực hiện được khoảng 100/280,849 tỷ đồng, đạt 35,60% giá trị hợp đồng.

Công trình Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương), phần mặt bằng giải phóng đã bàn giao khoảng 7,26/11,56 ha, đạt 63%; giá trị thực hiện được khoảng 100/280,849 tỷ đồng, đạt 35,60% giá trị hợp đồng.Ảnh: CX

Riêng đối với 7 dự án vừa được tiếp nhận, theo BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể gồm Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất; Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - Đập cà ninh hạ lưu sông trà Bồng phục vụ Khu Kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1).

Công trình tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1; dự án đầu tư tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và Nam đô thị Vạn Tường.

BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh: CX

Dự án xây dựng công trình các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông; dự án Thành phần II, đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 2) và dự án Khu dân cư Mẫu Trạch phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong KKT Dung Quất.

Hiện chủ đầu tư mới (BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi) đang tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc để sớm tháo gỡ, tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành theo đúng quy định.