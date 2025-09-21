TP.Huế khai mạc tháng giao dịch việc làm, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hàng nghìn lao động

Vào ngày 20/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Huế tổ chức khai mạc Tháng giao dịch việc làm với chủ đề “Tháng chín mùa thu tuyển dụng”.

Tháng giao dịch việc làm được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác kết nối cung – cầu lao động trên địa bàn TP.Huế, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, lao động bị mất việc làm, lao động thuộc diện chính sách, yếu thế, thanh niên, sinh viên mới tốt nghiệp chưa có việc làm hoặc việc làm chưa ổn định.

Đông đảo người lao động làm hồ sơ tuyển dụng việc làm tại tháng giao dịch việc làm đang diễn ra ở TP.Huế.

Tại tháng giao dịch việc làm sẽ cung cấp thông tin về thị trường lao động và tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động, các học sinh, sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Chương trình được triển khai đồng thời hai hình thức trực tuyến qua sàn giao dịch việc làm online vieclamhue.vn và trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Huế, giúp doanh nghiệp và người lao động kết nối nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Đối với hình thức trực tuyến, trong suốt thời gian diễn ra tháng giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm online mở liên tục, doanh nghiệp và người lao động có thể đăng nhập để phỏng vấn qua Google Meet.

Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động tại tháng giao dịch việc làm đang diễn ra ở TP.Huế.

Đồng hành cùng sự kiện có 34 đơn vị, dự kiến tuyển dụng - tuyển sinh 8.775 vị trí trong và ngoài nước.

Trong đó, 23 đơn vị tuyển dụng trong nước tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp dịch vụ, 6 đơn vị tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng công bố hàng ngàn chỉ tiêu tuyển sinh.

Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lượng lớn lao động, như Công ty Scavi Huế cần tuyển 2.080 lao động ngành may mặc, Công ty TNHH May mặc HAIYI Huế tuyển 1.050 lao động...

Ở mảng xuất khẩu lao động, nhiều doanh nghiệp thông báo hàng trăm cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản...