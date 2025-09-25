Từ ngân sách đến phòng khám, Đà Nẵng đồng loạt thanh tra các lĩnh vực trọng điểm

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa đồng loạt công bố 3 Quyết định thanh tra theo Kế hoạch công tác 5 tháng cuối năm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến ngân sách nhà nước, an toàn sản xuất – kinh doanh và dịch vụ y tế tư nhân.

Quyết định đầu tiên được triển khai tại Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực Nam Giang (thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam). Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2020–2025. Đây là lĩnh vực dễ phát sinh rủi ro thất thoát, lãng phí, do đó đoàn thanh tra sẽ làm rõ tính minh bạch, hiệu quả của quá trình đầu tư.

Quyết định thứ hai hướng đến việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hóa chất đối với 5 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, gồm: Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, Công ty TNHH Hóa chất và Kỹ thuật Khang Việt, Công ty TNHH TM-DV Hóa chất Kim Biên, Công ty TNHH SX-TM Hóa học ứng dụng Trường Thịnh, và Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Mỹ. Đoàn thanh tra phối hợp cùng Sở Công Thương nhằm siết chặt kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực có tác động trực tiếp đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Đà Nẵng đồng loạt thanh tra các lĩnh vực trọng điểm. Ảnh: D.B

Quyết định thứ ba tập trung vào lĩnh vực khám, chữa bệnh tư nhân – nơi nhu cầu của người dân ngày càng lớn. Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra hoạt động của 3 phòng khám: Đa khoa quốc tế Đông Phương, Đa khoa Nhân Tâm và Đa khoa quốc tế Y Đức (nay là Đa khoa Hải Vân). Công tác thanh tra có sự phối hợp với Sở Y tế Đà Nẵng, nhằm bảo đảm các cơ sở y tế hoạt động đúng quy định, đặt chất lượng khám chữa bệnh và quyền lợi người bệnh lên hàng đầu.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, cả 3 đoàn thanh tra đều được thành lập và triển khai theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch. Việc đồng loạt công bố 3 quyết định thanh tra trong cùng một ngày thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong việc siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa vi phạm. Thông qua các cuộc thanh tra, Thanh tra TP mong muốn kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm (nếu có), đồng thời tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị y tế, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả.