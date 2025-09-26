Hàng loạt dự án cao tốc bị chậm do thiếu vật liệu và năng lực nhà thầu

Tại cuộc họp tiến độ và giải ngân các dự án trọng điểm giao thông vận tải của Bộ Xây dựng, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chỉ ra, các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 nhưng không đáp ứng kế hoạch, chậm tiến độ.

Các dự án gồm có: Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận mặt bằng tỉnh An Giang đã bàn giao đạt khoảng 95,3%; tỉnh Cà Mau bàn giao đạt 100%. Sản lượng đạt khoảng 46,44%, chậm khoảng 14,7% do một số nhà thầu thi công chậm như Công ty Hải Đăng, Thành Huy, Khánh Vĩnh,...

Dự án Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng mặt bằng bàn giao đạt khoảng 91%, sản lượng đạt khoảng 45,4%, chậm khoảng 6,7% do một số nhà thầu thi công chưa đáp ứng tiến độ đã cam kết như Công ty Giao thông xây dựng số 1; Công ty Trung Trung bộ; xây dựng và cầu đường Anh Tuấn; Xây dựng Thành Phát,...

Dự án Quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng mặt bằng đã bàn giao đạt khoảng 68,6%, sản lượng đạt khoảng 32,8%, chậm khoảng 27,4% do một số nhà thầu huy động máy móc, thiết bị không đáp ứng yêu cầu gồm: Công ty Đông Sơn, Cienco4.

Ông chỉ ra, ngoài nguyên nhân chậm do công tác bàn giao mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng thì một số dự án chậm do năng lực của nhà thầu.

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Đối với các Dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đây là các đoạn cuối cùng quyết định việc hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra. Tuy nhiên, dự án cũng đang bị chậm tiến độ cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công mới có thể hoàn thành năm 2025.

Đối với Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Bộ Xây dựng đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện để bù lại tiến độ đã bị chậm (do thiếu hụt nguồn cát giai đoạn đầu).

Cùng đó, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng định kỳ tổ chức kiểm tra hiện trường để đánh giá tình hình thực hiện của các chủ thể, chủ động yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận xử lý các nhà thầu chậm tiến độ.

Qua theo dõi tình hình triển khai của các đơn vị 2 tuần qua, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng nhận thấy mặc dù các đơn vị đã có chuyển biến trong việc huy động thiết bị, nhân lực, vật lực, tăng ca kíp thi công nhưng vẫn chưa bù lại được tiến độ đã chậm, việc tổ chức triển khai thi công của nhiều đơn vị còn rất chậm (đặc biệt là các đơn vị CC1, Thi Sơn, Cienco 4, Hải Đăng). Các đơn vị còn lại mới chỉ đạt 70 - 80% kế hoạch, vẫn để dồn khối lượng vào các tháng cuối nhất là một số nhà thầu còn khối lượng lớn như VNCN E&C, Bắc Trung Nam.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, ông nhấn mạnh: "Nếu lãnh đạo cấp cao của các nhà thầu không quan tâm thoả đáng, có giải pháp quyết liệt để ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, tổ chức thi công ‘3 ca, 4 kíp’ ngay từ thời điểm này sẽ khó có thể hoàn thành dự án vào 19/12/2025.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cần báo cáo cụ thể các giải pháp để hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Đối với Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sản lượng đạt khoảng 60%, chậm so với kế hoạch do năng lực tài chính một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu (Công ty 469, T&T, Trường Thành, CC1, Newsun, 487).

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 khẩn trương chỉ đạo nhà thầu bố trí nguồn lực tài chính, tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp". Đồng thời hoàn thiện ngay các hồ sơ nội nghiệp để đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán các khối lượng đã hoàn thành, nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho các nhà thầu thi công và đáp ứng tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch vốn được giao.