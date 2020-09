Trái phiếu doanh nghiệp: Xuất hiện nhiều 'tân binh', cắt tóc gội đầu cũng gọi vốn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có sự góp mặt của một số “tân binh” hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phi tín dụng…vthậm chí, doanh nghiệp cắt tóc gội đầu cũng phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Thông tin trên do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố cho thấy, 8 tháng năm 2020 có 174 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp, huy động hơn 237.700 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Trái phiếu doanh nghiệp xuất hiện nhiều "tân binh"

Riêng tháng 8/2020 đã có 37 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với tổng giá trị tới 38.390 tỷ đồng, tăng 93% so với tháng trước, tăng 230% so với hồi đầu năm, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng đầu tỷ trọng phát hành trong tháng 8 vẫn thuộc về nhóm bất động sản (30,39%), xếp sau là tổ chức tín dụng (26,14%), doanh nghiệp ngành dịch vụ (17,78%)...

Đáng lưu ý, bên cạnh những gương mặt "cũ" như ngành ngân hàng, công ty chứng khoán, bất động sản, gần đây thị trường trái phiếu còn góp mặt bởi nhiều doanh nghiệp mảng dịch vụ, xây dựng…

Trong đó, sự xuất hiện lần đầu Công ty TNHH thương mại dịch vụ Xích Lô Đỏ - một đơn vị có ngành nghề kinh doanh chính cắt tóc, gội đầu, với vốn điều lệ chỉ 20 tỷ đồng, doanh thu năm 2019 chỉ nhỉnh hơn 2 triệu đồng, nhưng đã gây bất ngờ cho thị trường khi huy động được 738 tỷ đồng trái phiếu.

Trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt trong quý IV/2020

Về xu hướng, công ty chứng khoán SSI từng nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý III/2020 có thể tăng nóng nhưng sẽ hạ nhiệt trong quý IV/2020.

Tuy nhiên trên thực tế, hiện mức chênh lệch giữa lãi suất trái phiếu doanh nghiệp và lãi suất tiền gửi tiếp tục giãn rộng. Cùng với kho trái phiếu doanh nghiệp lớn do sự tăng trưởng mạnh mẽ quy mô phát hành từ đầu 2019 đến nay và sự tham gia ngày càng tích cực của ngân hàng và công ty chứng khoán, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp sẽ vẫn sôi động trong những tháng cuối năm 2020.

Thực tế, ngay đầu tháng 9, Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group thông báo phát hành 30.000 trái phiếu không chuyển, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo mệnh giá 100 triệu đồng. Gói trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, chỉ tối đa 99 nhà đầu tư được mua. Thời gian phát hành dự kiến vào giữa tháng 12/2020 và kéo dài trong vòng 90 ngày.

Doanh nghiệp này công bố hai mức lãi suất là 15% một năm cho hình thức nhận lãi định kỳ 6 tháng và 18% cho hình thức nhận lãi cuối kỳ, tức 90% cho 5 năm. Sau ba tháng từ ngày phát hành, nhà đầu tư có quyền bán lại cho doanh nghiệp và nhận lãi suất tương ứng thời gian nắm giữ.

Đáng lưu ý, đây là mức lãi suất trái phiếu doanh nghiệp cao nhất thị trường, gấp đôi lãi suất bình quân năm ngoái.

Trước đó, Bộ Tài chính cảnh báo nhà đầu tư cần nhìn nhận lãi suất cao đi kèm với rủi ro lớn, không nên mua trái phiếu chỉ vì lãi suất cao mà chưa tìm hiểu đặc điểm và những rủi ro có thể xảy ra. Kênh đầu tư này khác với tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng và chỉ phù hợp với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, có khả năng phân tích và đánh giá rủi ro.

"Nhà đầu tư cũng phải hết sức thận trọng với cam kết mua lại của tổ chức bảo lãnh, phân phối trái phiếu (ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán...) do các tổ chức này có thể không thực hiện được vì phải đáp ứng các quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định hoặc gặp khó khăn tài chính", Bộ Tài chính cảnh báo.