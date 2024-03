CTCP Traphaco (HoSE: TRA) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo thông báo, Đại hội sẽ được tổ chức ngày 12/4/2024 tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

HĐQT Traphaco trình cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Ước tính, Traphaco cần chi 124,3 tỷ đồng để hoàn tất chi trả cổ đông



Theo tài liệu, Traphaco trình kế hoạch năm 2024 với doanh thu hợp nhất đạt 2.485 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2023. Trong đó kênh OTC (thuốc bán không kê đơn) là 1.975 tỷ và kênh ETC (kênh đấu thầu bệnh viện) là 245 tỷ đồng.

Với kế hoạch trên, HĐQT ước tính lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 đạt 303 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2023. HĐQT cũng đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2024 tối thiểu 30% vốn điều lệ, bằng tiền mặt và căn cứ tình hình tài chính có thể trả thêm tới 40% (tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu). Bên cạnh đó, HĐQT sẽ xem xét nâng vốn điều lệ bằng phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (cổ đông không phải đóng thêm tiền).

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lee Tae Yon do nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Lee Tae Yon vào ngày 20/3/2024.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Traphaco.

Năm 2023, Traphaco ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.330 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất đạt 285 tỷ đồng, lần lượt đạt 90% và 87% kế hoạch năm đề ra.

Traphaco cho biết, 2023 là năm nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế Việt Nam sau COVID-19, kinh tế tăng trưởng chậm, thu nhập giảm dẫn đến sức mua yếu, người dân có xu hướng khám và lấy thuốc bảo hiểm, hạn chế mua thuốc ngoài.

Kênh bán hàng vào bệnh viện, phòng khám tăng trưởng tốt, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty dược có tỷ trọng bán ETC lớn. Tuy nhiên do Traphaco có tỷ trọng doanh thu của kênh ETC thấp (dưới 10%) nên ít được hưởng lợi từ tăng trưởng kênh ETC.