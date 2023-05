Trong 4 tháng đầu năm lượng khách tới các sân bay tăng 56%

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 4/2023 các cảng hàng không trên cả nước đã đón 9,17 triệu khách, tăng 2% so tháng trước đó.

Theo số liệu này, các sân bay đã đón 2,65 triệu khách quốc tế và 6,51 triệu khách nội địa. Tính chung 4 tháng đầu năm, có tới gần 37 triệu khách qua các cảng hàng không, tăng 55% so với cùng kỳ 2022.

Trong đó có 9,7 triệu khách quốc tế, tăng 976% so với cùng kỳ 2022; 27,2 triệu khách quốc nội, tăng 18% so với cùng kỳ 2022.

Hành khách tới sân bay Nội Bài trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: TA

Trong khi lượng khách quốc tế và quốc nội đang tăng trưởng mạnh mẽ thì sản lượng hàng hoá qua các cảng hàng không lại giảm mạnh so với cùng kỳ. 4 tháng, các sân bay chỉ khai thác được 378,4 nghìn tấn, giảm 24,3% so với cùng kỳ 2022.

Đáng chú ý, giảm mạnh nhất là hàng hoá quốc tế khi chỉ đạt 272 nghìn tấn, giảm 32,1% so với cùng kỳ 2022.

Số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cũng cho thấy các hãng hàng không nội địa vận chuyển 18,2 triệu khách trong 4 tháng đầu năm, tăng 56% so với cùng kỳ 2022. Trong số này, khách quốc tế đạt 4,6 triệu, khách nội địa đạt 13,6 triệu.

Tính riêng sân bay Nội Bài, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, sân bay Nội Bài đã phục vụ an toàn tuyệt đối gần 2.700 lượt chuyến bay và hơn 422.000 lượt hành khách.

"So sánh với cùng kỳ 2022 thì lượng chuyến bay và hành khách nội địa đạt mức tương đương trong khi sản lượng chuyến bay quốc tế tăng 86% và hành khách quốc tế tăng 299%", đại diện sân bay Nội Bài cho hay.

Trong những ngày cao điểm, sân bay Nội Bài đã áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 29/4 đến hết ngày 03/5/2023, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi/đến sân bay dịp lễ.

Trong các khung giờ cao điểm, sân bay Nội Bài đã ứng dụng nhiều giải pháp cụ thể như: Ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán dự báo số liệu sản lượng vận chuyển và các khung giờ cao điểm để chủ động nhân lực và trang thiết bị phục vụ.

Đồng thời, sân bay Nội Bài tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, các công ty phục vụ mặt đất, các lực lượng công an đóng trên địa bàn để giải quyết nhanh mọi tình huống phát sinh,…