Cập nhật kết quả bầu cử Mỹ mới nhất: Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden tạm dẫn trước TT Trump với lợi thế 253-214 phiếu đại cử tri. Còn 6 bang chưa công bố kết quả kiểm phiếu cuối cùng là Arizona, Alaska, Nevada, Pennsylvania, Georgia, North Carolina.

Cập nhật kết quả bầu cử Mỹ: số phiếu đại cử tri

Donald Trump Joe Biden 214 253





Trump giành thắng lợi tại các bang: Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Tây Virginia, Indiana, Missouri, Nam Carolina, Lousiana, Nam Dakota, Bắc Dakota, Wyoming, Nebraska, Kansas, Utah, Idaho, Florida, Ohio, Texas, Iowa, Montana

Biden giành thắng lợi tại các bang: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC, Delaware, Vermont, New Mexico, New York, Colorado, New Hampshire, California, Oregon, Washington, Arizona, New Mexico, Hawaii, Minnesota, Wisconsin, Michigan





Diễn biến kết quả bầu cử Mỹ ngày 6/11 (giờ Việt Nam)

* 7h50p sáng 6/11 (giờ Việt Nam): Biden phản bác Trump

Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nhanh chóng lên tiếng trên Twitter, phản bác lời cáo buộc gian lận bầu cử mà Trump vừa tuyên bố. "Chẳng có ai lấy đi nền dân chủ của chúng ta cả. Không phải lúc này và cũng chẳng bao giờ cả".

* 7h sáng 6/11 (giờ Việt Nam): 3 kênh truyền hình lớn ngừng phát sóng phát biểu của Trump



3 kênh truyền hình uy tín bậc nhất của nước Mỹ là ABC, CBS và MSNBC đã tuyên bố ngừng phát sóng bài phát biểu của TT Trump vì cho rằng những cáo buộc mà ông đưa ra là không có cơ sở nào. Trong bài phát biểu, ông Trump đã công kích Đảng Dân chủ của Biden cố gắng làm sai lệch kết quả bầu cử Mỹ còn giới truyền thông thì can thiệp, phá hoại hệ thống bầu cử bằng những dự báo không chính xác.

* 6h40p sáng 6/11 (giờ Việt Nam): Trump cáo buộc giới truyền thông can thiệp, làm sai lệch kết quả bầu cử Mỹ



Trong khuôn khổ bài phát biểu kéo dài 20 phút, Tổng thống Trump chỉ trích các cuộc thăm dò và dự báo kết quả bầu cử Mỹ ở các bang của giới truyền thông là "sai lệch" và mang tính chất can thiệp, "phá hủy" hệ thống bầu cử.

"Họ dự báo ông Biden dẫn trước 5 điểm phần trăm ở Florida. Kết quả, tôi có một chiến thắng dễ dàng" - ông Trump nhấn mạnh. "Chúng tôi đang đệ trình rất nhiều đơn kiện, đơn khiếu nại; bởi cuộc bầu cử Mỹ lần này rõ ràng là không công bằng".

* 6h30p sáng 6/11 (giờ Việt Nam): Trump tuyên bố "Chúng tôi đang thắng thế"

Sau 36 giờ không xuất hiện trước truyền thông hậu bầu cử, ông Trump cuối cùng có bài phát biểu từ Nhà Trắng lúc 18h30p tối 5/11 (giờ Mỹ), tức 6h30 sáng 6/11 (giờ Việt Nam).

Vị Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Nếu chỉ kiểm các phiếu bầu hợp lệ, tôi sẽ thắng cử rất dễ dàng. Nhưng (phe Biden) đang đếm cả những phiếu bầu không hợp lệ, những phiếu bầu đến muộn. Họ đang cố gắng đánh cắp chiến thắng từ tay tôi". Ông Trump viện dẫn thắng lợi giòn giã ở các bang quan trọng gồm Iowa, Ohio, Florida, Indiana để chứng minh sức mạnh của chiến dịch Trump, đồng thời không quên chỉ trích một số bang "có dấu hiệu can thiệp kết quả bầu cử Mỹ".

TT Trump cũng kết lời ca ngợi thắng lợi của Đảng Cộng hòa trong việc giữ ghế tại Quốc hội Mỹ: "Thay vì làn sóng xanh như họ kỳ vọng, chúng tôi đang chứng kiến làn sóng đỏ. Đảng Cộng hòa vẫn giữ được Thượng viện. Tôi cảm thấy tự hào về điều đó. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng không thua trong cuộc đua ở Hạ viện. Chúng tôi thậm chí còn giành được thêm nhiều ghế".

Trump phát biểu từ Nhà Trắng chiều hôm 5/11 (giờ Mỹ)

* 6h sáng 6/11 (giờ Việt Nam): Trump chuẩn bị phát biểu

Dự kiến khoảng 30 phút nữa, tức 18h30p chiều 5/11 giờ Mỹ, ông Trump sẽ có bài phát biểu từ Nhà Trắng. Động thái được thực hiện sau khi Twitter liên tục ẩn hàng loạt tweet của ngài Tổng thống vì vi phạm nguyên tắc thông tin sai lệch về bầu cử.

Chưa rõ Trump sẽ nói về điều gì trong bài phát biểu này.

* 5h45 sáng 6/11 (giờ Việt Nam): Pennsylvania và Arizona sẽ có kết quả kiểm phiếu trong ngày 6/11 (giờ Mỹ)

Các quan chức bầu cử Pennsylvania và Arizona dự báo quá trình kiểm phiếu tại hai bang này sẽ hoàn tất trong ngày 6/11 (giờ Mỹ), qua đó giúp làm sáng tỏ hơn cục diện và kết quả bầu cử Mỹ dự kiến.

* 5h30p sáng 6/11 (giờ Việt Nam): ông Trump tiếp tục nộp đơn kiện ở Philadelphia

Không nản lòng sau khi bị hàng loạt tòa bác đơn kiện, chiến dịch Trump tiếp tục đệ đơn kiện quan chức bầu cử Philadelphia vi phạm quy trình, ngăn cản quan sát viên nhưng không đưa ra bằng chứng gì thêm.

Philadelphia là thành phố thuộc bang Pennsylvania, bang mà Trump đang giành lợi thế mong manh (90.000 phiếu). Nhưng cử tri Philadelphia lại được cho là có xu hướng ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden.

Hiện bang này còn tới 370.000 phiếu chưa kiểm xong.

* 5h15p sáng 6/11 (giờ Việt Nam): Trump vẫn dẫn trước ở Pennsylvania và Georgia

Theo công ty Edison Research, đến khoảng 5h sáng ngày 6/11 (giờ Việt Nam), TT Trump đang duy trì lợi thế dẫn trước ở bang chiến trường Georgia với tỷ lệ ủng hộ 49,5%, hơn Biden chỉ 0,2%.

Tại bang Pennsylvania, nơi đã kiểm xong khoảng 93% phiếu phổ thông, Trump cũng đang dẫn trước Biden với 50,1% phiếu bầu trong khi ông Biden chỉ nhận được 48,7%.

* 5h sáng 6/11 (giờ Việt Nam): cử tri trung thành của Trump xuống đường biểu tình

Người ủng hộ trung thành của đương kim TT Donald Trump xuống đường biểu tình tại Philadelphia (Pennsylvania) và Phoenix (Arizona) - những điểm nóng kiểm phiếu dự báo sẽ tác động lớn đến chiến dịch bầu cử Mỹ năm nay.

* 0h50p sáng 6/11 (giờ Việt Nam): Chiến dịch Biden thắng kiện vụ khiếu nại giám sát kiểm phiếu từ Trump

Tỏa án tối cao Pennsylvania bác quyết định của tòa án cấp thấp về kiến nghị giám sát kiểm phiếu ở Philadelphia từ phía chiến dịch Trump. Việc kiểm phiếu vắng mặt ở khu vực này được tiếp tục ngay sau đó để đảm báo có kết quả bầu cử Mỹ sớm nhất.

* 0h30p sáng 6/11 (giờ Việt Nam): Chiến dịch Trump bị bác đơn kiện ở Georgia

Theo Guardian, một thẩm phán ở Georgia đã bác đơn kiện từ chiến dịch Trump liên quan đến việc ngừng kiểm phiếu bắng mặt ở bang này,

Cụ thể, phía Trump đã không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh ủy ban bầu cử ở Gerogia đang kiểm các lá phiếu không hợp lệ như nội dung đơn khiếu nại.

Trước đó, ứng viên Đảng Dân chủ Biden đã tuyên bố yêu cầu kiểm mọi lá phiếu, không loại trừ bất kỳ lá phiếu vắng mặt hợp lệ nào.





(Đang cập nhật)