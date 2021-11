Trung Quốc can thiệp, cước vận tải biển lao dốc khó về mức cũ

Ngày 5/11, chỉ số thuê tàu hàng khô Baltic (BDI) - chỉ báo giá cước vận tải biển đã giảm 2% xuống 2.715 điểm. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 10/6 và là phiên giảm điểm thứ 12 liên tiếp. BDI sụt giảm được cho là do cầu chững lại và sự can thiệp của Trung Quốc nhằm hạ nhiệt giá hàng hóa.

Chỉ số Panamax theo dõi cước tàu hàng trọng tải khoảng 60.000 đến 70.000 tấn chở than và ngũ cốc, đã giảm 3% xuống còn 3.071, mức thấp nhất kể từ ngày 9/6. Chỉ số supramax giảm 5,7% xuống còn 2.416, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 21/5. Ngược lại chỉ số capsize cho tàu hàng chở quặng sắt và than trọng tải đến 150.000 tấn, tăng 1,8% lên 3.280, kết thúc chuỗi 11 phiên giảm liên tiếp.



Trong tuần, chỉ số BDI bị mất 22,8% giá trị. Đây là mức giảm tệ nhất kể từ tháng 7/2020. Tính trung bình trong vòng 1 tháng qua, chỉ số BDI đã mất gần 52%.



Theo các mô hình định lượng của Trading Economics và kỳ vọng của các nhà phân tích, chỉ số BDI dự kiến sẽ giao dịch ở mức 3.654,48 điểm vào cuối năm 2021. Dự báo cho 12 tháng tới, ước tính BDI sẽ hồi về mức 4.092,95. Trong lịch sử, chỉ số BDI đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11.793 vào tháng 5 năm 2008.

Chỉ số BDI được báo cáo hàng ngày bởi sàn giao dịch Baltic Exchange ở London. Chỉ số BDI cung cấp điểm chuẩn cho giá vận chuyển các nguyên liệu thô chính bằng đường biển. Chỉ số BDI là tổng hợp của 3 chỉ số phụ đo lường các kích cỡ khác nhau của các tàu chở hàng khô: Capesize, thường vận chuyển quặng sắt hoặc than khoảng 150.000 tấn; Panamax, thường chở than hoặc hàng ngũ cốc khoảng 60.000 đến 70.000 tấn; và Supramax, với sức chở từ 48.000 đến 60.000 tấn. Chỉ số BDI tính đến 23 tuyến đường vận chuyển khác nhau chở than, quặng sắt, ngũ cốc và nhiều loại hàng hóa khác.