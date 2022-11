TT-Huế: Bắt giữ xe tải vận chuyển lượng lớn hàng lậu được ngụy trang tinh vi

Lực lượng chức năng ở Thừa Thiên Huế bắt giữ lượng lớn hàng lậu được ngụy trang tinh vi trên thùng xe tải.

Ngày 20/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị này vừa bắt giữ vụ vận chuyển lượng lớn hàng lậu.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 19/11, trong lúc làm nhiệm vụ tại km 801 quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền), lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện xe ô tô tải biển số 74C-107.21 chạy hướng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế do tài xế Nguyễn Nhật Nam (SN 1994, trú phường Đông Ba, TP.Huế) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lượng lớn hàng lậu được phát hiện trên xe tải biển số 74C-107.21 được lực lượng CSGT ở Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện có lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, được ngụy trang rất tinh vi. Số hàng hóa này gồm 3 tấn đường, 10 thùng dầu ăn, 10 thùng bánh nhãn hiệu Thái Lan.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đạng hoàn tất thủ tục bàn giao phương tiện và số lượng lớn hàng hóa nhập lậu trên cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.