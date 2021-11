TT-Huế: Đến năm 2025 có ít nhất 8.500 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp 5.500 tỷ đồng vào ngân sách

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có ít nhất 8.500 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt 70 doanh nghiệp/vạn dân, tăng 1,5 lần so với năm 2020.

Ngày 9/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa ban hành Quyết định số 2818/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh đến năm 2025.

Theo đó, Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025 Thừa Thiên Huế sẽ có ít nhất 8.500 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt 70 doanh nghiệp/vạn dân, tăng 1,5 lần so với năm 2020. Tốc độ phát triển doanh nghiệp thành lập mới bình quân thời kỳ 2021 - 2025 tăng 5-10%/năm. Lao động trong doanh nghiệp đạt khoảng 92.000 người, tốc độ tăng bình quân thời kỳ 2021 - 2025 đạt 1,5-3%/năm.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa ký kết hợp tác.Ảnh: N.M.

Đề án cũng đặt mục tiêu tăng giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn, phấn đấu đạt khoảng 1.500 triệu USD năm 2025, tăng 1,7 lần so với năm 2020, tăng 12% giai đoạn 2021-2025. Tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp đạt khoảng 22.000 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2020, chiếm từ 45-50% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 5.500 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với năm 2020, chiếm từ 50-55% tổng thu ngân sách của tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đề án đã đề ra bốn nhóm giải pháp chủ yếu đó là: Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; nhóm giải pháp về đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp; nhóm giải pháp về công tác xúc tiến thương mại, đầu tư; nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của các cấp chính quyền.

Quan điểm phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế là sẽ tập trung thực hiện "mục tiêu kép", ưu tiên nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh sẽ tập trung vào nhóm đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19; tập trung kêu gọi các tập đoàn lớn tham gia đầu tư các dự án công nghiệp, du lịch, dịch vụ; khuyến khích doanh nghiệp duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác thế mạnh, đặc thù của địa phương theo Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị…