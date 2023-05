TT-Huế: Hơn 50 thuyền trưởng, chủ tàu cá được tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Hơn 50 thuyền trưởng, chủ tàu cá ở Thừa Thiên Huế được tuyên truyền về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Chiều 18/5, tại phường Thuận An, TP.Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Viện Dầu khí Việt Nam tổ chức tuyên truyền về đảm bảo an toàn hàng hải cho hoạt động khảo sát địa chấn 3D phục vụ cho thăm dò dầu khí Lô 116 và tuyên truyền về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho hơn 50 thuyền trưởng, chủ tàu cá thuộc phường Thuận An, TP.Huế và xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.

Hơn 50 thuyền trưởng, chủ tàu cá được tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: N.B.

Tại buổi tuyên truyền, các ngư dân được nghe, phổ biến tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải cho hoạt động khảo sát địa chấn 3D phục vụ thăm dò dầu khí Lô 116. Các thuyền trưởng, chủ tàu cá được đề nghị rời khỏi khu vực khảo sát, tuyệt đối không hoạt động trong khu vực khảo sát và tránh xa tàu khảo sát địa chấn SW BLY trong quá trình khảo sát.

Các thuyền trưởng, chủ tàu cá cũng được thông tin những nội dung cơ bản theo quy định của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; quy định của Luật Thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về chống khai thác IUU; một số quy định về hoạt động nghề cá trên biển, trong đó nhấn mạnh những chế tài xử lý của Việt Nam và các nước đối với hành vi vi phạm.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp cho các thuyền trưởng, chủ tàu cá thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Ảnh: N.B.

Buổi tuyên truyền nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về ý thức tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật của Việt Nam và các nước trong khu vực về khai thác thủy sản trên biển.