Từ chàng sinh viên mua ngôi nhà đầu tiên bằng học bổng đến tỷ phú ở tuổi 37

Khi đóng cửa thị trường ở Mỹ hôm 21/12/2020, 6% cổ phần của Eric Wu trong Opendoor trị giá 1,01 tỷ USD. Eric Wu đã ghi tên mình vào danh sách tỷ phú ở tuổi 37 sau khi Opendoor Labs niêm yết trên sàn Nasdaq.

Opendoor Labs là công ty chuyên mua bán nhà trên mạng tại Mỹ, đã sáp nhập với công ty Social Capital Hedosophia Holdings Corp II, thuộc Chamath Palihapitiya và Ian Osborne.



“Vào năm 2014, một nhóm nhỏ trong chúng tôi đã mơ về một tương lai nơi bạn có thể mua và bán nhà chỉ bằng một nút bấm”, Eric Wu cho biết: “Giống như hầu hết các công ty khởi nghiệp khác, chúng tôi đã phải đối mặt với những vấn đề khó khăn, nhưng chúng tôi tin tưởng vào những gì chúng tôi đang xây dựng và nỗ lực hết mình để giải quyết hết trở ngại này đến trở ngại khác”.

Opendoor là một trong hai doanh nghiệp lớn trên thị trường iBuying của Mỹ, một ngành tương đối mới đang thu hút được nhiều sự chú ý. Chủ nhà chuyển thông tin căn hộ của mình cho những công ty hoạt động về iBuying, công ty sau đó sẽ đưa thông tin về căn nhà trên nền tảng của mình. Opendoor sử dụng các thuật toán để xác định số tiền phải trả - không quá ít để khách hàng tiềm năng muốn bán; không quá cao vì công ty có thể bị lỗ. Opendoor sau đó sẽ làm mới lại căn nhà và đưa nó trở lại thị trường.

Eric Wu, đồng sáng lập Opendoor. Ảnh: Bloomberg

Opendoor đã bán gần 18.800 căn nhà vào năm 2019, tạo ra doanh thu 4,7 tỷ USD. Doanh thu công ty đã sụt giảm nghiêm trọng do đại dịch Covid 19 trong năm 2020, tính đến cuối tháng 9, doanh thu giảm xuống còn 2,3 tỷ USD (thấp hơn 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019), trong khi ghi nhận khoản lỗ lên tới 199 triệu USD. Khi được niêm yết, Opendoor đang cạnh tranh với đối thủ Zillow để giành vị trí thống trị trong lĩnh vực iBuying. Theo The Real Deal, ngành công nghiệp này vẫn chỉ chiếm 0,5% trong tổng số 1.600 tỷ USD thị trường mua nhà ở Mỹ.

Opendoor là sản phẩm trí tuệ của Keith Rabois, cựu thành viên PayPal, người đưa ra ý tưởng kinh doanh vào năm 2003. Đồng sáng lập Wu đã tham gia hội đồng quản trị công ty vào năm 2013 trước khi công ty ra mắt vào năm 2014. Opendoor cho biết, họ không kỳ vọng sẽ kiếm được lợi nhuận cho đến năm 2023. Mục tiêu cho những năm tới sẽ là phát triển hệ thống kinh doanh ở những khu vực mới và tăng cường dịch vụ, chẳng hạn như các khoản thế chấp có nguồn gốc.

Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Opendoor, được công bố lần đầu tiên vào tháng 9, đã ghi nhận giá trị doanh nghiệp của công ty là 4,8 tỷ USD. Đến sáng hôm 21/12, giá trị thị trường của công ty đạt gần 18 tỷ USD.

Mua ngôi nhà đầu tiên bằng tiền học bổng

Trong khi nhiều sinh viên sống tiết kiệm, đi làm thêm một công việc không liên quan tới chuyên môn để có đủ chi phí trang trải ăn học hàng ngày thì Eric Wu lại sử dụng học bổng và thời gian rảnh rỗi để xây dựng một danh mục đầu tư bất động sản gồm 25 nhà ở vào thời điểm ông tốt nghiệp năm 2005.

Giao dịch mua bất động sản đầu tiên của Wu diễn ra khi ông mới 19 tuổi. Lúc đó, ông cảm thấy không muốn trả tiền thuê nhà, nên đã tìm cách mua một căn nhà. Wu phát hiện mình có thể kiếm được học bổng đủ để trả khoản tiền ban đầu là 20.000 USD cho ngôi nhà rộng 150 m2, gần trường đại học của mình ở Tucson, Arizona. Ngôi nhà có tổng giá trị là 110.000 USD. Một phòng ngủ và một gara của ngôi nhà được cải tạo thành các căn hộ cho thuê, Wu ở trong phần còn lại. Nhờ thế, hàng tháng ông có thu nhập từ việc cho thuê nhà để trang trải cuộc sống và học tập.

Mua bất động sản trở thành sở thích chính của Wu trong suốt thời gian học đại học, bên cạnh việc viết mã chương trình và xây dựng các trang web. Cả hai sở thích đó cuối cùng đã mang lại giá trị cho Wu.

Sau khi tốt nghiệp, ông lập công ty khởi nghiệp về công nghệ bất động sản và tiếp tục lập các dự án liên quan đến bất động sản khác.