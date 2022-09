USD có thể trở lại mức đỉnh 120, lo ngại kịch bản xấu hơn đối với VND

Chia sẻ với PV, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô & Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect nhìn nhận, tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022 do đồng USD neo cao khi Fed duy trì lộ trình tăng lãi suất.

Tuy nhiên, ông Hình vẫn nhận thấy những yếu tố hỗ trợ tỷ giá, bao gồm dòng vốn FDI mạnh hơn, thặng dư thương mại cải thiện (dự báo đạt khoảng 8,9 tỷ USD trong năm 2022), thặng dư cán cân thanh toán, dự trữ ngoại hối đạt ngưỡng an toàn (tương đương 3,3 tháng nhập khẩu).

Do đó, theo dự báo của vị chuyên gia phân tích này, tỷ giá USD/VND có thể mất giá khoảng 3,5 - 4% so với đồng USD trong năm 2022. Như vậy, VnDirect đã nâng mức mất giá của VND thêm 0,5 điểm % - 1 điểm % so với các lần dự báo trước đó.

Cho năm 2023, ông Hình kỳ vọng áp lực lên tỷ giá hối đoái của Việt Nam sẽ hạ nhiệt đáng kể và dự báo VND sẽ tăng giá so với USD trong năm 2023.

Nguyên nhân, do Fed chuyển từ "thắt chặt chính sách tiền tệ" sang "bình thường hóa chính sách" trong năm tới. Hai là, lãi suất USD giảm nhẹ trong nửa cuối năm 2023.

Ba là, lãi suất VND duy trì xu hướng tăng trong năm 2023. Cuối cùng, bộ đệm tốt từ thặng dư thương mại, thặng dư cán cân thanh toán, dự trữ ngoại hối cải thiện trong năm 2023.