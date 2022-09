"Không thể cùng lúc ổn định tỷ giá và lãi suất"

Các nhiệm vụ mục tiêu quan trọng của ngành ngân hàng trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong thời gian tới.

Thứ nhất, mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô được coi là mục tiêu ưu tiên số 1 trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.

Hai là, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện nhanh chóng để khôi phục nền kinh tế sau dịch, đảm bảo tăng trưởng kin tế trên 6,5% như mục tiêu Quốc hội đề ra.

Ba là, đảm bảo thanh khoản của các TCTD đối với nền kinh tế; đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD bằng các công cụ kiểm soát, các chỉ số đảm bảo an toàn của các TCTD, tăng cường công tác thanh tra, giám sát. Các công cụ điều hành chính sách tiền tệ cũng phải đảm bảo mục tiêu yêu cầu đảm bảo an toàn.

Bốn là, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp các bộ ngành liên quan làm tốt công tác tín dụng đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình tín dụng, chính sách xã hội, đặc biệt là chương trình Nghị quyết 43 của Quốc hội.

Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất vẫn là kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô trước những biến động khó lường của thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế.