Vận chuyển trên 1.000 kg mỡ nước cáu bẩn qua địa bàn Lạng Sơn thì bị bắt

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện phương tiện vận chuyển trên 1.000 kg mỡ nước cáu bẩn, không đảm bảo vệ sinh khi qua địa bàn Lạng Sơn.

Nhận được nguồn tin cung cấp đã được thẩm tra, xác minh là có căn cứ, mới đây, Đội QLTT số 6 Cục QLTT Lạng Sơn phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC 05) Công an tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải, biển kiểm soát 29D- 403.72 có dấu hiệu vi phạm khi chiếc xe này đang dừng đỗ tại ven đường Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc.

Công chức Đội QLTT số 6 kiểm tra hàng hoá trên xe ô tô biển kiểm soát 29D- 403.72. Ảnh: Bình Nguyên.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 42 can nhựa bên trong có chứa chất lỏng, vỏ can rất bẩn không có nhãn mác, không ghi thông tin sản phẩm, địa chỉ nơi sản xuất. Kiểm tra thực tế, trong các can nhựa này là mỡ nước, có váng bẩn, màu đen với tổng trọng lượng lên đến hơn 1.100 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là anh Nguyễn Văn Tài (1996), có địa chỉ thường trú tại xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số mỡ nước trên xe.

Đội QLTT số 6 đã ban hành quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính và xác minh nguồn gốc, xuất xứ để xử lý theo quy định.