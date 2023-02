Văn Phú - Invest (VPI) tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10%

Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) vừa thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Theo đó, ngày 17/2 tới đây công ty sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/2/2023.



Tỷ lệ thực hiện là 10% (sở hữu được nhận 1.000 đồng). Với gần 242 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VPI cần chi khoảng 242 tỷ đồng cho đợt tạm ứng lần này. Thời gian thanh toán dự kiến vào 27/02/2023.

Thời điểm cuối tháng 12/2022, 2 cổ đông lớn nhất của VPI là ông Tô Như Toàn - Chủ tịch HĐQT, sở hữu 25% cổ phần, tương đương 60,5 triệu cổ phiếu; và CTCP Đầu tư THG Holdings, sở hữu 23,4% cổ phần, tương đương hơn 56,7 triệu cổ phiếu. Như vậy, 2 cổ đông này sẽ lần lượt nhận được hơn 60 tỷ đồng và gần 57 tỷ đồng sau đợt chi trả cổ tức sắp tới.

Trong quý IV/2022, doanh thu thuần của VPI đạt 760,2 tỷ đồng, giảm gần 62% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 133,2 tỷ đồng, giảm 46,1% so với quý cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của VPI đạt hơn 2.154 tỷ đồng, giảm 19,2%, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 43%, đạt 491,3 tỷ đồng.

Kết quả này có sự đóng góp của các dự án bao gồm The Terra - An Hưng, The Terra - Hào Nam, Grandeur Palace - Giảng Võ, và dự án Oakwood Residence Hà Nội với 960 tỷ đồng doanh thu trong cả năm 2022.

Năm 2022, VPI đặt mục tiêu lãi sau thuế đạt 430 tỷ đồng, như vậy, với kết quả thực hiện hiện được, VPI đã hoàn thành vượt 14% kế hoạch.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của VPI đạt 10.973 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Đáng chú ý, về cơ cấu nợ, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm đáng kể so với đầu năm, từ 1.794 tỷ đồng về còn 794 tỷ đồng, tương đương giảm tới gần 56%. Vay nợ tài chính dài hạn ở mức 3.171 tỷ đồng. Nợ phải trả là 7.215 tỷ đồng, tăng 11,9%.