Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT): Nợ vay tăng 87 lần lên hơn 230 tỷ đồng

Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (HNX: PCT) vừa công bố BCTC riêng quý 4 và lũy kế năm 2022. Doanh thu trong quý 4 của PCT đạt 132,8 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ 2021. Giá vốn bán hàng giảm 41% so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp kỳ này tăng 6,3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu tài chính ghi nhận hơn 500 triệu đồng, tuy nhiên chi phí tài chính lên gần 5 tỷ đồng, trong đó có 4,2 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng vọt từ 22 triệu đồng lên 3,4 tỷ đồng.

Kết quả, PCT báo lãi 4,5 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021.

Giải trình về kết quả này, PCT cho biết nguyên nhân trong quý 4/2021, trong giai đoạn vừa nới lỏng các biện pháp phòng dịch và đại dịch vẫn chưa được chấm dứt. Tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn vì thế công ty đã nỗ lực đa dạng hóa ngành nghề nhằm đat được lợi nhuận đã đề ra.

Quý 4/2022, công ty kiên định thực hiện mục tiêu đề ra là phát triển ngành nghề vận tải biển tại thị trường trong nước và quốc tế sau thời gian dài do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vì thế doanh thu có sự sụt giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn duy trì mức lợi nhuận đảm bảo thực hiện được kế hoạch năm đã đề ra.

Lũy kế cả năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 305,4 tỷ đồng, giảm 34%; lãi sau thuế đạt 14,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với năm trước đó.

Tổng tài sản tính tới 31/12/2022 của PCT ghi nhận 552 tỷ đồng, tăng 76,4% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 2,6 lền lên 12,9 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 91,5% so với đầu năm. Tài sản cố định tăng vọt gần 68 lần lên 341 tỷ đồng.

Nợ phải trả của PCT tới cuối tháng 12/2022 tăng 23 lần lên 239 tỷ đồng; trong đó tổng nợ vay chiếm 96,3% với 230,2 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn tăng 109 lần lên 46 tỷ đồng; vay nợ dài hạn tăng 83 lần lên 184,2 tỷ đồng. Về khoản vay nợ dài hạn, công ty thuyết minh, vay 182,4 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Bảo Việt kỳ hạn 60 tháng mua tàu Goby; vay 1,8 tỷ đồng mua xe Toyota Alphard của Công ty Tài chính Toyota kỳ hạn 84 tháng, trả lãi và gốc theo tháng.

Ngày 18/1 vừa qua, Công ty đã phát hành 4,6 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ thực hiện 10:2 (sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới phát hành thêm).

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam trước đây là Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long, được thành lập năm 2007 với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Khí (PV Gas); Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South).

Năm 2011, Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là PCT. Sự kiện này đã đánh dấu một điểm mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

Năm 2018, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại PCT và không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu khi thành lập của Công ty là vận tải hành khách bằng taxi sử dụng nhiên liệu sạch LPG, CNG, cho thuê xe văn phòng, kinh doanh mua bán khí LPG, CNG,…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu PCT tăng 4,26% lên 4.900 đồng/cp.