Vận tải Xếp dỡ Hải An (HAH) dự trình kế hoạch lợi nhuận giảm 41% xuống 492 tỷ đồng, cổ tức 15%

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức ngày 29/03 tại Hải Phòng.

Xếp dỡ Hải An đặt kế hoạch lợi nhuận "lao dốc"

Cụ thể, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) đặt kế hoạch tổng doanh thu dự kiến đạt 2.960 tỷ đồng (giảm 7,6% so với kết quả đạt được năm 2022) và lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến giảm 41% so với năm trước, từ 1.040 tỷ xuống còn 492 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 của Xếp dỡ Hải An

Tổng sản lượng dự kiến đạt hơn 1 triệu TEU, trong đó: khai thác Cảng đạt 418 nghìn TEU, khai thác tàu đạt 396 nghìn TEU và khai thác Depot đạt 192 nghìn TEU.

Về kế hoạch đầu tư, Xếp dỡ Hải An tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng mới 3 loại tàu loại 1.800 TEU dự kiến 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty tiếp tục dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Năm 2023, Xếp dỡ Hải An tập trung xây dựng văn phòng tại Hải Phòng và HCM cho liên doanh ZIM HAIAN trong quí I/2023, cùng với ZIM và liên doanh tổ chức tuyến vận chuyển container đầu tiên đi Đông Nam Á trong tháng 3/2023, nghiên cứu để mở tuyến Đông Bắc Á trong năm 2023, tiếp tục tìm thêm nguồn vốn để phục vụ kế hoạch đóng mới và đầu tư thêm tàu khi có cơ hội. Tổ chức nghiên cứu, tham gia đấu thầu các dự án Cảng, Depot ở khu vực Vũng Tàu, TP. HCM và đồng bằng sông Cửu Long tạo cơ sở hậu cần lâu dài cho Công ty tại khu vực phía Nam.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Xếp dỡ Hải An cũng đề xuất mức trả cổ tức năm 2022 là 50% bằng cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành sẽ trong năm 2023 và sau khi được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Với hơn 70,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến phát hành thêm 35,1 triệu cổ phiếu - tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 351 tỷ đồng. Mức chia cổ tức 2023, Xếp dỡ Hải An lên kế hoạch là 15% - tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu.

Thêm nữa, Vận tải và Xếp dỡ Hải An cũng thông qua kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành vào năm 2023 hoặc 2024. Kỳ hạn từ 3 đến 5 năm với mục đích tài trợ vốn cho các dự án phát triển đội tàu, phát triển hạ tầng cảng biển, trung tâm logistics.



Xếp dỡ Hải An nhận định thị trường giai đoạn 2023 – 2024

Theo đánh giá của WB, IMF và các tổ chức tư vấn hàng hải lớn trên thế giới, thị trường vận tải biển nói chung và vận tải container nói riêng trong các năm tới sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng do các nguyên nhân.



Thứ nhất, do lạm phát cao, sức mua suy giảm trên phạm vi toàn cầu và xu thế dịch chuyển các nhà máy sản xuất về gần nơi tiêu thụ để giảm chi phí nên khối lượng vận tải sẽ giảm so với năm 2022, riêng container có thể giảm tới 6% trên một số tuyến liên lục địa.

Thứ hai, chiến tranh Nga - Ucraine, mâu thuẫn giữa Mỹ, khối EU và Nga... chưa thể kết thúc sớm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Thứ ba, riêng với vận tải container, tình trạng dư thừa trọng tải do lượng tàu đóng mới sẽ bàn giao trong các năm 2023, 2024, 2025 (chiểm tới gần 30% tổng trọng tải đội tàu container toàn cầu) có thể sẽ xảy ra. Bên cạnh đó các nước đã và đang mở rộng thêm các vùng biển quản lý khí thải (Emmision Control Areas - ECA) và bắt buộc tàu phải sử dụng dầu với tỷ lệ Lưu huỳnh nhỏ hơn 0,1% (DO) khi đi vào khu vực này. Đồng thời IMO đã áp dụng biên pháp quản lý tốc độ khai thác để giảm phát thải khí Carbon thông qua việc lắp đặt Bộ hạn chế tốc độ (Engine Power Limitation - EPL) từ 01/01/2023... Các yếu tố trên sẽ làm tăng đáng kể chi phí kinh doanh cho đội tàu...

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/03, giá cổ phiếu HAH tăng 0,15% lên mức 33.150 đồng/ cổ phiếu.