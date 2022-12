CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Xếp dỡ Hải An ước đạt lãi kỷ lục trong năm 2022 đạt tới 835 tỷ đồng

Theo đó, HAH ước tính tổng sản lượng năm 2022 vượt 1 triệu TEU, vượt 6% kế hoạch so với cùng kỳ. Trong đó bao gồm 419.261 TEU khai thác cảng, 388.981 TEU khai thác tàu, và còn lại 193.231 TEU là sản lượng Depot.

Kết quả kinh doanh 2022 của HAH

Được biết, kết thúc 9 tháng đầu năm, Hải An ghi nhận doanh thu tăng 84% lên 2.360 tỷ đồng, lãi ròng hơn 577 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ. Như vậy, Hải An đã thực hiện vượt 142% doanh thu và 546% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Chính vì thế, trong Nghị quyết được thông qua, Tổng doanh thu HAH ước đạt 3.145 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm và tăng 61% so với doanh thu năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ cũng ước vượt 52% kế hoạch với 835 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

Mặc dù với kết quả kinh doanh 2022 đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng, nhưng HAH lại đặt kế hoạch năm 2023 đi lùi với tổng sản lượng 973.000 TEU, giảm gần 3%. Tổng doanh thu 2.631 tỷ đồng, giảm 16%; lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm mạnh tới 64% về còn 300 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28/11, CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã mua vào 67.300 cổ phiếu HAH để nâng sở hữu từ 4,99% lên 5,08% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn tại HAH.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 14/12, giá cổ phiếu HAH tăng 0,82% so với phiên giao dịch liền kề (tương ứng tăng 300 đồng). Hiện đang ở mức 37.100 đồng/ cổ phiếu.