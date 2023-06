VDSC dự báo Long Châu sẽ "gánh" khoản lỗ 187 tỷ đồng năm 2023 từ chuỗi FPT Shop

Lợi nhuận do Long Châu tạo ra sẽ bù đắp cho khoản lỗ của FPT Shop trong năm 2023 - quan điểm của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) trong báo cáo phân tích mới đây về FPT Retail (FRT).

FPT Shop có thể tiếp tục chịu lỗ trong quý II - quý III/2023. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn có thể cải thiện vào quý cuối cùng của năm 2023, khi nhu cầu đối với các sản phẩm không thiết yếu dần cải thiện theo sự phục hồi kinh tế và việc ra mắt iPhone 15. Ngược lại, chuỗi Long Châu sẽ duy trì diễn biến lợi nhuận như quý I/2023 trong suốt các quý tiếp theo, với chiến lược mở rộng cửa hàng hiệu quả.

FPT Shop: kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024

Theo VDSC, lợi nhuận của FPT Shop nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu lỗ trong hai quý tới do các yếu tố: Thu nhập và sức mua của người tiêu dùng chưa có dấu hiệu phục hồi. Các yếu tố này thường có độ trễ 2-3 quý với tốc độ phục hồi của GDP; Biên lợi nhuận rất dễ bị ảnh hưởng do cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt do danh mục sản phẩm tập trung (gần 50% cơ cấu doanh thu của FRT đến từ các sản phẩm của Apple đang trong cuộc chiến giá cả với các đối thủ) và áp lực giảm tồn kho.

Bất chấp những nỗ lực đáng kể để giải phóng hàng tồn kho trong quý I, hàng tồn kho ICT vào cuối quý I/2023 vẫn ở mức cao, cho thấy công ty có thể sẽ phải đối mặt với áp lực đáng kể trong các quý tới với việc đẩy các chương trình khuyến mãi để giải phóng hàng tồn kho có giá vốn cao; Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu cao (xấp xỉ 1,9 lần vào cuối quý I/2023) sẽ tạo gánh nặng lên công ty khi chi phí tài chính gia tăng trong môi trường lãi suất cao.

VDSC dự báo việc tiêu thụ các sản phẩm CNTT sẽ có triển vọng tích cực hơn trong quý IV/2023, nhờ sự phục hồi kinh tế và thu nhập của người tiêu dùng tăng lên. Ngoài ra, sự kiện ra mắt iPhone 15, dự kiến trong quý IV năm nay, sẽ hỗ trợ toàn ngành. Chuyên gia phân tích của VDSC tin rằng, những khó khăn kinh tế sẽ dần giảm bớt và tiết kiệm của người dân sẽ phục hồi vào năm 2024, tạo điều kiện cho sự phục hồi mạnh mẽ của mảng ICT dựa trên mức nền thấp của năm 2023.

VDSC dự báo doanh thu mảng FPT Shop sẽ giảm 21% so với cùng kỳ trong năm 2023 xuống 16.445 tỷ đồng và thu nhập ròng ghi nhận khoản lỗ 187 tỷ đồng. Dự báo doanh thu thuần và thu nhập ròng năm 2024 lần lượt đạt 18.778 tỷ đồng (+14% so với năm ngoái) và 90 tỷ đồng.

Chuỗi Long Châu sẽ bù đắp khoản lỗ của mảng còn lại

Ở diễn biến khác, VDSC có dự báo lạc quan cho chuỗi Nhà thuốc Long Châu. Long Châu có thể duy trì tăng trưởng và lợi nhuận trong suốt năm 2023, nhờ các yếu tố sau: Dược phẩm là mặt hàng tương đối ít nhạy cảm với biến động thu nhập của người tiêu dùng, giúp đảm bảo nhu cầu ổn định cho Long Châu; Long Châu sẽ duy trì chính sách giá bán cạnh tranh và tích cực đẩy mạnh bán thuốc kê đơn, nâng cao giá trị trên mỗi hóa đơn; Long Châu sẽ tiếp tục ưu tiên mở nhanh cửa hàng, với kế hoạch mở thêm 400 cửa hàng mới trong năm 2023 (+43% YTD). Chiến lược mở rộng này sẽ giúp Long Châu phủ rộng phạm vi tiếp cận và chiếm được thị phần lớn hơn.

Tuy nhiên, VDSC dự đoán rằng điều này sẽ làm giảm nhẹ doanh số bán hàng cùng cửa hàng từ 1,2 tỷ đồng/tháng vào năm 2022 xuống còn 1,1 tỷ đồng/tháng vào năm 2023.

Nhóm phân tích cho rằng, kế hoạch mở rộng của Long Châu cho thấy tham vọng của ban lãnh đạo trong việc tận dụng sự lùi bước của các đối thủ và tiếp tục củng cố thị phần dược phẩm OTC. Trái ngược với Long Châu - nổi bật là chuỗi duy nhất có lãi và luôn mang lại hiệu quả hoạt động vững chắc tại các cửa hàng mới khai trương, các đối thủ cạnh tranh chính, cụ thể là Pharmacity và An Khang, đang đối mặt với một số thách thức về cơ cấu. Cả hai đều đã tạm dừng kế hoạch mở rộng một thời gian để cơ cấu lại mô hình hoạt động và giải quyết những điểm chưa hiệu quả trong hoạt động.

Trong tương lai, Long Châu có kế hoạch mở rộng sự hiện diện của mình ở các khu vực ngoại thành và nông thôn, nơi được cho là mang lại tỷ suất lợi nhuận tốt hơn so với các thành phố lớn do chi phí vận hành thấp hơn, bao gồm chi phí nhân viên và chi phí thuê cửa hàng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh của chuỗi Long Châu có thể làm tăng chi phí tài chính do vốn lưu động chủ yếu được tài trợ bằng nợ vay. Điều này là rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch mở mới cửa hàng đã được điều chỉnh của Long Châu vào năm 2023.

Do đó, VDSC kỳ vọng sự tăng trưởng mạnh của Long Châu sẽ bù đắp khoản lỗ của mảng còn lại. VDSC dự phóng năm 2023, FRT sẽ đạt với doanh thu thuần hợp nhất đạt 31.643 tỷ đồng (+4,9% so với năm ngoái) và LNST hợp nhất đạt 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, với mức nền dự kiến thấp của mảng ICT trong năm 2023 và sự cải thiện liên tục của Long Châu sẽ tạo bàn đạp cho lợi nhuận của FRT trong năm 2024. VDSC dự báo doanh thu thuần và LNST của FRT đạt 38.725 tỷ đồng (+22% so với năm ngoái) và 411 tỷ đồng trong năm 2024.

Kết thúc quý I/2023, FPT Retail ghi nhận doanh thu đi ngang so với cùng kỳ, đạt 7.753 tỷ đồng và lỗ ròng 5 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 165 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu của chuỗi FPT Shop đạt 4.513 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ và Long Châu ghi nhận doanh thu đạt mức 3.284 tỷ đồng, tăng 52% so với quý 1/2022.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của FPT Retail đạt 9.440 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm đến 67% tổng tài sản, ở mức 6.303 tỷ đồng. Công ty có 922 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn.

Nợ phải trả của Công ty ở mức 7.389 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Trong đó dư nợ vay tài chính là 4.898 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 2.051 tỷ đồng,trong đó, 818 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.