VDSC: VN Index có thể dao động 1.060 – 1.120 trong tháng 6, cơ hội để tái cơ cấu danh mục

Chứng khoán Rồng Việt kỳ vọng VN Index sẽ dao động 1.060 – 1.120 trong tháng 6 và tin rằng, các doanh nghiệp đi qua vùng trũng trong quý I vẫn có lợi nhuận dương, có thể sẽ tiếp tục có quý 2 khả quan hơn mặt bằng chung.

Theo báo cáo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa công bố, trong tháng 5, thị trường đã diễn biến sát với vùng dao động kỳ vọng khi các nhà đầu tư giao dịch trên trên kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) sẽ được thực thi. Sau khi thông tin này được thực hiện hóa, tâm lý đầu tư có phần tích cực hơn với thanh khoản liên tục được cải thiện.



Đáng chú ý là, dòng tiền vẫn có mức độ tập trung khá cao vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, và vẫn "phớt lờ" với nhóm vốn hóa lớn như trong phần quãng thời gian từ đầu năm tới nay. Điều này khiến cho xu hướng chính của thị trường – dao động đi ngang trong biên độ 1010 đến 1080 - vẫn chưa thực sự thay đổi đến hết tháng 5.

Điểm tích cực cho thị trường trong thời gian tới là dòng tiền đã có dấu hiệu quay trở lại thị trường trong bối cảnh trần lãi suất huy động ngắn hạn liên tục điều chỉnh giảm trong ba tháng trở lại đây. Tuy nhiên, xét về mức độ lan tỏa của dòng tiền tại nhóm vốn hóa lớn còn khá thấp do lo ngại các yếu tố nội tại của phần lớn các doanh nghiệp này chưa thực sự phục hồi rõ rệt trong Q2 này dựa trên các chỉ báo dẫn dắt của vĩ mô, VDSC không kỳ vọng rằng thị trường có thể tiến xa hơn quá nhiều về mặt điểm số trong tháng này.

Một thị trường giá lên vẫn đang chờ đợi các "điều kiện đủ" đến từ các tín hiệu cho thấy nền kinh tế trong nước thực sự "thẩm thấu" các chính sách tiền tệ và tài khóa mang tính hỗ trợ vừa qua, kết hợp với triển vọng tích cực hơn từ vĩ mô thế giới.

Động thái nới lỏng chính sách tiền tệ đã có những tác động tích cực ban đầu lên thanh khoản của thị trường vốn

Biến động thanh khoản MoM theo các nhóm chỉ số. Ảnh: Bloomberg, CK Rồng Việt.

Thanh khoản tuần VN Index (tỷ đồng). Ảnh: FiinPro, CK Rồng Việt.

Sau gần ba tháng Ngân hàng Nhà nước (SBV) hạ lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và kỳ hạn 12 tháng bình quân của nhóm ngân hàng tư nhân lớn giảm hơn một điểm phần trăm, trong khi mức giảm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn này của các ngân hàng quốc doanh là khoảng 60 điểm cơ bản.

Trong tuần đầu tháng 6, giá trị khớp lệnh đã đạt gần 70 nghìn tỷ cải thiện so với mức bình quân tuần của tháng 4-5/2023 là 46 nghìn tỷ, so với mức bình quân tuần của Q1-2023 là 38 nghìn tỷ.

Xét trong tương quan với mặt bằng lãi suất, mức thanh khoản và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng hiện nay có phần tương đồng với giai đoạn đầu Q4/2022. Tuy nhiên, dòng tiền còn tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, do đó, VN Index chưa thực sự bứt phá về mặt điểm số.

Các động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế vẫn chưa có nhiều biến chuyển

Có thể thấy Chính phủ và SBV trong thời gian qua đã và đang sử dụng gần như tất cả các công cụ của mình để hỗ trợ môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hiện tại, bối cảnh vĩ mô liên quan tới lạm phát, lãi suất và tỷ giá vẫn đang khá lành mạnh. Tuy nhiên, các động lực cho tăng trưởng kinh tế vẫn còn tương đối yếu và chưa ghi nhận biến chuyển tích cực nào rõ rệt.

Cụ thể, tổng kim ngạch XNK hàng hóa 5 tháng đầu năm đạt 262,5 tỷ USD và giảm 14,7 % YoY trong khi PMI tháng Năm của Việt Nam tiếp tục ở dưới mốc 50 điểm, cho thấy triển vọng đơn đặt hàng XK mới vẫn còn khá ảm đạm.

Trong khi đó, cầu tín dụng vẫn còn tương đối yếu: tăng trưởng tín dụng còn khá chậm trong tháng hai tháng gần nhất và thanh khoản thị trường 2 vẫn dư thừa khi lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm.

Nguyên nhân chính là do thực trạng thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều khó khăn cũng như các hoạt động sản xuất, thương mại còn khá ảm đạm, kéo theo thu nhập người dân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, phía ngân hàng dường như cũng đang thận trọng hơn trong việc cho vay lo ngại rủi ro nợ xấu (tăng nhanh trong 2-3Q gần đây, LLR giảm nhanh), trong bối cảnh tổng huy động thấp hơn tổng tín dụng.

Thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để nói rằng nền tăng trưởng kinh tế đã đi qua vùng trũng. VDSC cho rằng thị trường nhiều khả năng tiếp tục xu hướng chính là đi ngang đến khi các tín hiệu rõ ràng hơn cho thấy .

(1) Sự "hấp thụ" của những chính sách hỗ trợ lên nền kinh tế như thị trường bất động sản, trái phiếu được cải thiện, kéo theo tăng trưởng tín dụng và

(2) Bức tranh lạm phát thế giới dần hạ nhiệt, cùng sự phục hồi của sức mua và dòng thương mại của Việt Nam.

Cơ hội tái cơ cấu danh mục

VDSC tin rằng thị trường tháng Năm đã mang lại niềm hứng khởi cho không ít NĐT. Mặc dù chỉ số chỉ dao động trong biên độ hẹp, thanh khoản có tháng thứ hai liên tiếp cải thiện và tỷ lệ cổ phiếu tăng giá chiếm đến gần 80%. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có mức tăng giá tích cực theo chiều diễn tiến chính sách điều hành vĩ mô như là Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, câu chuyện Lô B – Ô Môn trở lại, hay là NHNN tiếp tục giảm lãi suất điều hành. Trong khi đó, tình hình SXCN và tiêu dùng khả năng sẽ tiếp tục kém khả quan trong quý II khiến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận mức tăng giá kém hơn.

Các thông tin hỗ trợ tích cực liên tục được đưa ra mức sử dụng đòn bẩy còn đang rất thấp Bức tranh vĩ mô, đặc biệt trong quý II/2023, sẽ chưa có nhiều điểm sáng



Với nhận định này, VDSC cho rằng các chỉ số thị trường sẽ hướng đến chinh phục trở lại vùng đỉnh thiết lập vào đầu năm (1100 điểm với VNIndex) trong tháng Sáu. Tuy nhiên, thiếu sự hậu thuẫn của nền tảng vĩ mô và dòng tiền từ NĐT nước ngoài, xu hướng trung hạn nhìn chung vẫn là tích lũy. Chứng khoán Rồng Việt vẫn giữ quan điểm thị trường vẫn thuận lợi cho giao dịch mua – bán T+, song chưa phải là thời điểm tốt để "all in". Và do đó, tháng 6 sẽ là cơ hội tái cơ cấu danh mục, đặc biệt cho những NĐT đã vô tình "đầu tư dài hạn".

Ngoài ra, ẩn số vĩ mô đã khiến nhóm cổ phiếu đầu ngành (với đại diện VN30) kém khả quan hơn so với các nhóm cổ phiếu còn lại. VDSC tin rằng với nền tảng kinh doanh bền vững, các doanh nghiệp này sẽ "bật dậy" nhanh chóng khi khó khăn qua đi. Do đó, VDSC cho rằng NĐT có thể tiếp tục tích lũy các cổ phiếu thuộc nhóm này cho danh mục dài hạn.

Bên cạnh đó, giao dịch T+ sẽ tiếp tục diễn ra sôi động nhờ thanh khoản gia tăng giúp tâm lý NĐT có phần lạc quan hơn so với quý đầu năm. NĐT có thể tận dụng cổ phiếu có sẵn trong danh mục để thực hiện giao dịch T+ nhằm tối ưu hiệu suất đầu tư của danh mục tổng thể.

Ngoài ra, cho giao dịch ngắn hạn, BCCL tháng 5 được VDSC gợi ý với nhóm cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao, NĐT có thể tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu có kế hoạch chi trả cổ tức trong giai đoạn cuối quý II và nửa đầu quý III/2023.

Cuối cùng, trên nền tăng trưởng kinh tế yếu của quý I/2023, câu chuyện phục hồi từ vùng trũng lợi nhuận sẽ được quan tâm khi mà các doanh nghiệp đang vào tháng kinh doanh cuối cùng của quý II/2023. Với chỉ số SXCN và PMI không khả quan, chuyên gia VDSC không kỳ vọng sự bứt phá bất ngờ về tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2 của doanh nghiệp. Song, VDSC tin rằng các doanh nghiệp đi qua vùng trũng trong quý I mà vẫn có lợi nhuận dương thì có thể sẽ tiếp tục có quý II khả quan hơn mặt bằng chung, điển hình ở một số nhóm ngành như: Điện (HND, QTP), Ngân hàng (ACB, MBB), dệt may (STK), dầu khí (PVD), và hàng không (ACV).