VEAM dự kiến chia cổ tức 2022 bằng tiền tỷ lệ 37,3%, Bộ Công thương có thể nhận về 4.390 tỷ đồng

Trong quý I/2023, công ty mẹ VEAM ghi nhận doanh thu thuần đạt 96,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 9,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 28% và 10% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính tăng 44% lên 238,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 24% xuống 4,9 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7% lên 32,2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I/2023 của VEAM đạt 155,3 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Giải trình về kết quả này, VEA cho biết do doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng kỳ này tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.