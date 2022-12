Việt Nam có gần 6,8 triệu tài khoản chứng khoán, UBCKNN triển khai công tác 2023 có gì đặc biệt?

11 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới hơn 2,48 triệu tài khoản, gấp khoảng 2,58 lần so với cuối năm trước. Tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đã gần 6,8 triệu tài khoản, tăng 57,7% so với cuối năm 2021.

Năm 2023 cần tăng thanh khoản, tiếp tục là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế

Chiều 27/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Phạm Hồng Sơn cho biết mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, UBCKNN đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, UBCKNN đã chủ động, tích cực hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý theo đúng chương trình đề ra.

Đồng thời, trong giai đoạn thị trường điều chỉnh vừa qua, các giải pháp bình ổn thị trường được tổ chức thực hiện quyết liệt như yêu cầu các SGDCK công bố số liệu giao dịch tự doanh của các CTCK, thực hiện điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng trong ngày đáo hạn phái sinh đã được thị trường đánh giá cao, giúp nâng cao tính minh bạch của thị trường; tiến hành rà soát tổng thể các quy định tại Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát triển tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá, năm 2022 dù rất nhiều khó khăn nhưng thị trường vẫn được vận hành ổn định. Thứ trưởng đánh giá cao trong năm 2022, ngành Chứng khoán đã tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trên TTCK.

"Đây là điều chúng ta làm tốt trong năm qua và được thị trường ghi nhận, góp phần giúp niềm tin trên thị trường được củng cố, tạo tiền đề cho phát triển minh bạch, bền vững hơn" – Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao sự đoàn kết trong nội bộ của UBCKNN, mặc dù nội tại gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể đã nâng cao tinh thần đoàn kết nhất trí, triển khai nhiệm vụ có được những kết quả tốt. Theo Thứ trưởng, qua năm 2022, thị trường sẽ đi vào thực chất để phát triển bền vững. Do đó, trong năm 2023, cần triển khai các giải pháp để thị trường phát triển thực chất, bền vững hơn, tăng thanh khoản, tiếp tục là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị UBCKNN tập trung rà soát Luật Chứng khoán để sửa đổi phù hợp với thực tế thị trường; đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2023; tiếp tục thực hiện kỷ cương, kỷ luật thị trường ở mức cao hơn. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo kịp thời và quy định pháp luật; tập trung triển khai dự án công nghệ thông tin KRX; củng cố năng lực nhân lực của UBCKNN, các sở giao dịch, VSD; tăng cường truyền thông về thị trường cũng như các chính sách để các thành viên thị trường luôn tiếp cận đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống từ UBCKNN, các sở giao dịch.

Thứ trưởng mong muốn UBCK và các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, bước vào 2023 với tâm thế mới, khí thế mới để đạt được những thành tích vượt trội, có những giải pháp chắc chắn để ổn định và phát triển thị trường chứng khoán.

Tài khoản nhà đầu tư mở mới tăng gấp đôi

Tính đến ngày 23/12/2022, giá trị vốn hoá 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM ước đạt 5.278 nghìn tỷ đồng, giảm 32% so với cuối năm 2021, tương đương 62,2% GDP. Quy mô thị trường cổ phiếu niêm yết tiếp tục tăng trưởng. Tính đến cuối tháng 11/2022, quy mô niêm yết, đăng ký giao dịch (ĐKGD) của thị trường đạt 1.970 nghìn tỷ đồng, tăng 13,26% với cuối năm 2021 với 757 cổ phiếu, CCQ niêm yết trên 2 Sở GDCK và 859 cổ phiếu ĐKGD trên UPCoM.

Trên thị trường trái phiếu, đến cuối tháng 11/2022, thị trường có 447 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 1.708 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2021 (tương đương 20,1% GDP).

Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới tăng gấp đôi mặc dù thị trường giảm mạnh.Tính chung 11 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới hơn 2,48 triệu tài khoản, gấp khoảng 2,58 lần so với cuối năm trước.

Tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đã gần 6,8 triệu tài khoản, tăng 57,7% so với cuối năm 2021 (trong đó, số lượng tài khoản NĐT trong nước đạt 6,755 triệu tài khoản, tăng 58,18% so với cuối năm 2021 và số lượng tài khoản NĐT nước ngoài đạt 42.458 tài khoản, tăng 7,46% so với cuối năm 2021).

Trong năm 2022, thị trường chứng khoán phái sinh diễn biến sôi động, tiếp tục trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn cho công chúng đầu tư, giúp nhà đầu tư đa dạng hóa dòng tiền đầu tư. Tính chung từ đầu năm đến nay, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đạt 270.871 hợp đồng/phiên, tăng 44% so với bình quân năm trước.

Trong đó, thanh khoản thị trường tăng mạnh trong các tháng 5, tháng 6 với khối lượng giao dịch bình quân đạt mức trên 300.000 hợp đồng/phiên; đặc biệt trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12, khối lượng giao dịch tăng kỷ lục với khối lượng giao dịch bình quân đạt mức trên 400.000 hợp đồng/phiên. Khối lượng mở (OI) cũng tăng mạnh, tính đến ngày 23/12/2022, khối lượng mở OI toàn thị trường đạt 50.038 hợp đồng, tăng 61% so với cuối năm 2021.

Sản phẩm chứng quyền duy trì ổn định.Tính đến cuối tháng 11, thị trường có 135 mã chứng quyền niêm yết với khối lượng niêm yết là 951triệu chứng quyền, tương ứng 1.592 tỷ đồng.