Năm 2023, HĐQT VCF dự trình 2 kịch bản lãi 380 tỷ đồng hoặc tối đa 500 tỷ đồng, không chia cổ tức 2022.

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (HoSE: VCF) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023. Lãnh đạo công ty nhận định rằng trong năm 2023, xung đột chính trị vẫn là yếu tổ ảnh hưởng tới giá cả nguyên vật liệu, điểm tích cực là Trung Quốc đã mở cửa trở lại và từ bỏ chính sách Zero Covid. Tuy vậy, sức mua người tiêu dùng vẫn suy giảm và trong xu thế thắt chặt chi tiêu.

Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chính vì vậy, Vinacafé Biên Hòa đưa ra kế hoạch kinh doanh thận trọng. Cụ thể, doanh thu mục tiêu 2023 dự kiến đạt tối thiểu 2.500 tỷ đồng (tăng 10% so với thực hiện 2022) và tối đa 3.000 tỷ đồng (tăng 32%). Lãi nhuận mục tiêu tối thiểu là 380 tỷ đồng (tăng 19%), còn tối đa là 500 tỷ đồng (tăng gần 57%).

Bên cạnh đó,Vinacafé Biên Hòa cũng đề ra các chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2023, bao gồm: Sáng tạo sản phẩm (Innovation) - được xác định là động lực tăng trưởng chính; thâm nhập vào thị trường châu Á; tiếp tục tối đa hóa công suất cũng như năng lực sản xuất khẩu của các nhà máy café hòa tan để tối ưu giá thành sản xuất; chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2022, Vinacafé Biên Hòa dự trình sẽ không chia cổ tức năm.

Nhìn lại kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 2.207 tỷ đồng - gần như tương đương so với năm 2021. Do giá vốn và chi phí tài chính tăng cao nên lãi sau thuế đạt 319 tỷ đồng – giảm 27,7% so với năm 2021.

Được biết năm 2022, VinaCafé Biên Hòa đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt từ 2.500 - 2.900 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt từ 500 - 600 tỷ đồng; lần lượt tăng trưởng 12,8% và 16,6% so với thực hiện năm 2021. Như vậy với kế hoạch này, VCF mới chỉ hoàn thành được 88% mục tiêu về doanh thu và 64% mục tiêu lợi nhuận.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/3, giá cổ phiếu VCF giảm 3,38% so với phiên giao dịch liền kề, xuống ở mức 220.000 đồng/ cổ phiếu.