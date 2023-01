Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (HoSE: VCF) vừa công bố Kết quả kinh doanh quý IV/2022 và luỹ kế cả năm 2022. Doanh thu thuần từ ngành hàng chủ lực của VinaCafé Biên Hòa là ngũ cốc và cà phê hoà tan đã sụt giảm 30% ảnh hưởng chính dẫn đến lợi nhuận quý giảm mạnh.

Doanh thu thuần của những ngành hàng chủ lực giảm tới 30% trong quý IV/2022 dẫn đến Lợi nhuận sau thuế "lao dốc" so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (HoSE: VCF) ghi nhận doanh thu thuần quý IV đạt gần 709 tỷ đồng giảm 30% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng giảm đáng kể tuy nhiên lãi gộp vẫn giảm mạnh từ 266 tỷ đồng xuống còn hơn 133 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 26,3% xuống còn 18,7%.

Biến động kết quả sản xuất kinh doanh quý IV 2022 của Vinacafé Biên Hoà

Trong quý, VCF đạt hơn 13,4 tỷ đồng về doanh thu hoạt động tài chính - giảm nhẹ so với cùng kỳ. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm mạnh so. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 107,3 tỷ đồng – giảm tới 48%.

Theo giải trình của Công ty thì Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế Thu nhập doanh nghiệp thấp hơn tới 49% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng chính của yếu tố doanh thu thuần giảm 30% từ các ngành hàng chủ lực như Ngũ cốc và Cafe hoà tan. Phần giảm trên được cấn trừ một phần từ tăng trưởng thu nhập thuần hoạt động tài chính tăng 3% nhờ tối ưu dòng tiền.

Kết thúc năm 2022 nhưng Vinacafé Biên Hoà mới chỉ hoàn thành 64% kế hoạch lợi nhuận

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 2.207 tỷ đồng - gần như tương đương so với năm 2021. Do giá vốn và chi phí tài chính tăng cao nên lãi sau thuế đạt 319 tỷ đồng – giảm 27,7% so với năm 2021.

Được biết năm 2022, VinaCafé Biên Hòa đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt từ 2.500 - 2.900 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt từ 500 - 600 tỷ đồng; lần lượt tăng trưởng 12,8% và 16,6% so với thực hiện năm 2021. Như vậy với kế hoạch này, VCF mới chỉ hoàn thành được 88% mục tiêu về doanh thu và 64% mục tiêu lợi nhuận.

Tới ngày 31/12, tổng tài sản của VCF tăng nhẹ so với hồi đầu năm đạt hơn 2.106 tỷ đồng; bao gồm: Các khoản phải thu ngắn hạn (chiếm 55% - 1.175 tỷ); Hàng tồn kho (chiếm 17,6% - 372 tỷ); Tài sản cố định (chiếm 14,8% - 313,8 tỷ) và các khoản mục khác chiếm tỷ lệ phần trăm không đáng kể.

Về dòng tiền trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính của VCF ghi nhận âm 203,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương gần 592,5 tỷ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 616,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 71,8 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 17/1, cổ phiếu VCF tăng 1,18% lên 222.700 đồng/ cổ phiếu.