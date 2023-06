Vinaconex thoát sạch phần vốn tại Công ty Vinaconex Mec

Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã: VCG) vừa hoàn thành việc bán 1.326.000 cổ phần tại Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconex Mec).

Lãnh đạo Vinaconex cho biết, sau khi bán 1.326.000 cổ phần, Vinaconex không còn là đơn vị sở hữu cổ phần tại Công ty Vinaconex Mec. Do đó, Vinaconex Mec không còn là công ty con của VINACONEX kể từ ngày 21/6/2023.

Được biết, Công ty Vinaconex Mec tiền thân là Trung tâm Xuất khẩu lao động và Thương mại Vinaconex với chức năng xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, kinh doanh xuất nhập khẩu và du lịch thuộc Vinaconex.

Tòa nhà Vinaconex. Ảnh: TA

Kể từ khi được thành lập vào năm 2013 đến nay, Vinaconex Mec đã đưa được hơn 80.000 lượt lao động đi làm việc cho hơn 100 đối tác nước ngoài. Đồng thời, là một nhà cung cấp có uy tin các loại vật tư, thiết bị ngành điện, nước và môi trường.

Theo báo cáo tài chính của Vinaconex Mec công bố, năm 2022 Vinaconex Mec ghi nhận doanh thu đạt 18 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với năm 2021 là 28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 226 triệu đồng, giảm 744 tỷ đồng so với năm 2021 là 971 triệu đồng. Năm 2022, chi phí tài chính của Vinaconex Mec ghi nhận 241 triệu đồng, tăng 225 triệu đồng so với năm 2021.

Trước đó, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã: VCG) công bố việc hoàn thành việc thoát vốn sở hữu tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinaconex (Vinaconsult).

Cụ thể, Vinaconex đã hoàn thành việc bán 506.000 cổ phần của Vinaconex tại Công ty Vinaconsult. Sau khi hoàn tất việc bán 506.000 cổ phần, Vinaconex chỉ còn sở hữu 55.000 cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ của Vinaconsult.

Với việc bán phần vốn này, Vinaconex cũng công bố Công ty CP Vinaconsult không còn là công ty con của Vinaconex kể từ ngày 02/6/2023