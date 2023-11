Vinaconex (VCG) lợi nhuận sụt giảm, muốn rót tiền nâng sở hữu tại VCC

Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE:VCG) vừa thông qua kế hoạch mua thêm cổ phần của công ty con, nâng sở hữu lên 71,1% vốn điều lệ.

Theo đó, Vinaconex thông qua việc mua cổ phần chưa chào bán hết của Công ty CP Vinaconex 25 (HNX: VCC) do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua. Vinaconex dự kiến sẽ mua 1,15 triệu cổ phần, tương ứng 11,5 tỷ đồng.



Sau khi giao dịch này được triển khai thành công, Vinaconex sẽ sở hữu 71,1% vốn điều lệ tại Công ty CP Vinaconex 25.

Công ty CP Vinaconex 25. Ảnh: VCC

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, vinaconex ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 27 tỷ đồng, tương đương giảm tới hơn 89% so với cùng kỳ năm trước.

Vinaconex có doanh thu thuần đạt 2.381 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước đạt tới 3.174 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm gần 20%, khiến lợi nhuận gộp của Vinaconex chỉ đạt 63 tỷ đồng, tương đương giảm tới 78%, chỉ còn 63 tỷ đồng.

Trong quý III/2023, Vinaconex có doanh thu hoạt động tài chính giảm xuống chỉ còn 44 tỷ đồng, tương đương giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, các khoản chi phí, chi phí tài chính giảm chỉ còn 159 tỷ đồng, tương đương giảm 10,5%; chi phí bán hàng tăng lên 31 tỷ đồng, tương đương tăng 92% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng của Vinaconex trong quý III/2023 là ghi nhận lãi 201 tỷ đồng do Vinaconex hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi trị giá 290 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay 2023, Vinaconex ghi nhận tổng doanh thu thuần 8.915 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lãi ròng chỉ đạt 204 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 30/9, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn & dài hạn của Vinaconex chỉ còn 11.624 tỷ đồng, giảm 14% so với thời điểm đầu năm, chiếm 39% tổng nguồn vốn; Vốn chủ sở hữu của Vinaconex tăng lên hơn 10.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm chỉ đạt 9.930. Điều này đã giúp chi phí tài chính của Vinaconex trong quý III/2023 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.