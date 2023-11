Vinaconex (VCG): Quý 3/2023 lợi nhuận "bốc hơi" 89% so với cùng kỳ

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex; HoSE: VCG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 27 tỷ đồng, tương đương giảm tới hơn 89% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính của Vinaconex cho thấy, doanh thu thuần đạt 2.381 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước đạt tới 3.174 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm gần 20%, khiến lợi nhuận gộp của Vinaconex chỉ đạt 63 tỷ đồng, tương đương giảm tới 78%, chỉ còn 63 tỷ đồng.

Trong quý 3/2023, Vinaconex có doanh thu hoạt động tài chính giảm xuống chỉ còn 44 tỷ đồng, tương đương giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh của Vinaconex. Ảnh: TA

Bên cạnh đó, các khoản chi phí, chi phí tài chính giảm chỉ còn 159 tỷ đồng, tương đương giảm 10,5%; chi phí bán hàng tăng lên 31 tỷ đồng, tương đương tăng 92% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng của Vinaconex trong quý 3/2023 là ghi nhận lãi 201 tỷ đồng do Vinaconex hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi trị giá 290 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay 2023, Vinaconex ghi nhận tổng doanh thu thuần 8.915 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lãi ròng chỉ đạt 204 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 30/9, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn & dài hạn của Vinaconex chỉ còn 11.624 tỷ đồng, giảm 14% so với thời điểm đầu năm, chiếm 39% tổng nguồn vốn; Vốn chủ sở hữu của Vinaconex tăng lên hơn 10.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm chỉ đạt 9.930. Điều này đã giúp chi phí tài chính của Vinaconex trong quý 3/2023 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Vinaconex, lợi nhuận suy giảm mạnh chủ yếu do giá vốn trong kỳ đã tăng cao; Hoạt động kinh doanh của các công ty con, liên doanh, liên kết trong hệ thống đều bị ảnh hưởng chung bởi những khó khăn của nền kinh tế dẫn đến kết quả kinh doanh đều bị giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Mặc dù, 9 tháng đầu năm có kết quả kinh doanh giảm sụt, nhưng kể từ tháng 4/2023 đến nay, Vinaconex có 14 lượt mua lại trái phiếu trị giá 1.900 tỷ đồng. Vinaconex đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn trong quý III/2023 với 10 giao dịch có giá trị tổng cộng 1.400 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã từng công bố kết quả giao dịch trái phiếu của Vinaconex thực hiện mua lại toàn bộ hai mã trái phiếu VCGH2127008, VCGH2126007 và một phần của mã trái phiếu VCGH2127009.

Cụ thể, mã trái phiếu VCGH2126007 có mệnh giá 100 triệu đồng được phát hành ngày 15/6/2021, có kỳ hạn 66 tháng, đáo hạn ngày 15/12/2026. Khối lượng phát hàng theo mệnh giá là 220 tỷ đồng và khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 140 tỷ đồng. Tại ngày 14/8, Vinaconex đã chi 140 tỷ đồng mua lại toàn bộ mã trái phiếu này.

Tiếp đó, mã trái phiếu VCGH2127008 có mệnh giá 100 triệu đồng, phát hành ngày 15/6/2021 với kỳ hạn 72 tháng, đáo hạn ngày 15/6/2027. Khối lượng phát hành theo mệnh giá và khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 220 tỷ đồng. Vinaconex đã tất toán toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của mã này vào ngày 14/8.

Cùng ngày 14/8, Vinaconex mua lại 140 tỷ đồng trong số 220 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã trái phiếu VCGH2127009. Mã trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng với kỳ hạn 78 tháng, phát hành ngày 15/6/2021 và đáo hạn ngày 15/12/2027. Sau khi hoàn tất giao dịch, trái phiếu này còn 80 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.