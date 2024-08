Vinamilk (VNM) chốt ngày tạm ứng cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 24,5%

HĐQT CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk; HoSE: VNM) thông qua chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024, tổng tỷ lệ 24,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.450 đồng. Ngày thanh toán theo công bố là 24/10.

Trong đó, Vinamilk sẽ trả cổ tức đợt cuối năm 2023 với tỷ lệ 9,5%, 1 cổ phiếu nhận 950 đồng.



Đồng thời, Vinamilk cũng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 25/9. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/9.

Với hơn 2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinamilk cần chi hơn 4.900 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.



Cơ cấu cổ đông của Vinamilk. Nguồn: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024.

Thông tin tại Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hiện là cổ đông lớn nhất nắm 36% vốn của Vinamilk. Như vậy, SCIC sẽ nhận được khoảng 1.764 tỷ cổ tức của Vinamilk.

F&N DairyInvestments Pte Ltd chi phối 17,69% vốn ước sẽ nhận về khoảng 905 tỷ đồng. Cổ đông lớn thứ ba là Platinum Victory sở hữu 10,62% vốn nhận hơn 520 tỷ đồng cổ tức.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, cổ đông Vinamilk đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 38,5%. Như vậy, nếu thanh toán xong đợt này, Vinamilk sẽ hoàn thành kế hoạch trả cổ tức năm 2023, do đã tạm ứng 3 đợt cổ tức với tổng tỷ lệ 29%.

Cho với năm 2024, mức cổ tức tiền mặt dự kiến là 38,5%. Theo đó, Vinamilk sẽ cần ít nhất 1 đợt thanh toán để hoàn thành kế hoạch đề ra.

SSI kỳ vọng doanh thu thuần năm 2024 của Vinamilk cán mốc 64.000 tỷ, tăng 6%

Nằm trong kế hoạch đổi mới thương hiệu, Vinamilk đã giới thiệu bao bì mới cho sản phẩm sữa chua ăn vào tháng 7. Vì quý 3 là mùa cao điểm của Vinamilk, ban lãnh đạo kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh vẫn sẽ tiếp diễn trong nhiều tháng tới.

Theo Nielsen, mức tiêu thụ FMCG đã quay trở lại tăng trưởng trong quý 2/2024 sau 3 quý giảm liên tiếp. Do đó, ban lãnh đạo kỳ vọng mức tiêu thụ sữa sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2024.

Theo Báo cáo mới nhất của Chứng khoán SSI, do tỷ lệ sinh giảm và tỷ lệ cho con bú tăng, toàn ngành sữa bột trẻ em Việt Nam đã giảm 17% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2024, sau khi giảm 20% so với cùng kỳ trong năm 2023.

Tuy nhiên, một số sản phẩm sữa bột trẻ em của Vinamilk vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 1 chữ số do giá bán cạnh tranh hơn so với sữa bột nhập khẩu trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Do đó, công ty có kế hoạch giới thiệu các sản phẩm mới và tối ưu hóa danh mục sữa bột để chiếm thị phần trong giai đoạn từ nửa cuối năm 2024 - 2025.

Dự phóng kết quả kinh doanh của Vinamilk. Nguồn: SSI.

SSI tăng dự báo cho Vinamilk trong năm 2024, sau khi công ty ghi nhận kết quả tốt hơn kỳ vọng trong quý 2/2024. Đối với năm 2024, nhóm phân tích kỳ vọng doanh thu thuần và NPATMI sẽ lần lượt đạt 64.000 tỷ đồng (+6% so với cùng kỳ) và 10.000 tỷ đồng (+13,7% so với cùng kỳ), cao hơn 0,4% và 1,5% so với dự báo trước đó của chúng tôi.

SSI quan sát thấy giá sữa bột nguyên liệu đã giảm 35% so với mức đỉnh vào tháng 3/2022 và hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn mức trung bình 5 năm. Trong bối cảnh giá hàng hóa toàn cầu đang giảm, SSI kỳ vọng giá sữa bột nguyên liệu sẽ ổn định vào năm 2025.

SSI nhấn mạnh, cổ phiếu Vinamilk không giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thanh khoản cao, do đó, Vinamilk sẽ được hưởng lợi khi FTSE Russell dự kiến nâng hạng thị trường Việt Nam.