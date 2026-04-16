Vinaseed đặt mục tiêu lãi kỷ lục trong lịch sử, dự chi cổ tức tỷ lệ 40%

Theo tài liệu đại hội, trong bối cảnh năm 2025 có nhiều diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, bất ổn địa chính trị và tác động ngày càng sâu rộng của biến đổi khí hậu, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và sự điều hành quyết liệt của Ban Điều hành, Công ty vẫn duy trì được quy mô hoạt động, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và kiểm soát tốt các rủi ro trọng yếu, cụ thể:

Doanh thu đạt 2.299,3 tỷ đồng, bằng 93,9% cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 275,5 tỷ đồng, bằng 101,3% cùng kỳ. EPS ở mức 12.278 đồng/CP, bằng 123,01% cùng kỳ.

Công ty đã thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ, bảo đảm vận hành đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản trị. Công tác quản trị tiếp tục được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch; thông tin được cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; đồng thời bảo đảm nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm, Vinaseed cũng tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, cải tiến hệ thống kênh phân phối kết hợp giữa truyền thống và hiện đại nhằm tiếp cận tốt hơn người tiêu dùng cuối cùng, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh triển khai các hoạt động phát triển bền vững, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa sứ mệnh Net Zero trong dài hạn.

Từ kết quả đạt được, Vinaseed dự trình đại hội cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 2.850 tỷ đồng và lãi trước thuế 315 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 14% so với năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là các mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Tỷ lệ cổ tức 40%.

Vinaseed dự kiến đầu tư xây dựng cơ bản khoảng 60 tỷ đồng để xây dựng nhà máy và kho bảo quản hạt giống tại Thanh Hóa, sử dụng nguồn vốn vay trung hạn kết hợp vốn tự có.

Tập đoàn tiếp tục định hướng phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả vận hành, với trọng tâm là phát triển và thương mại hóa các dòng sản phẩm mới thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, Tập đoàn đặt mục tiêu nâng tỷ trọng lợi nhuận gộp của nhóm sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao (hạt lai) từ mức 34% lên 37%, góp phần cải thiện chất lượng tăng trưởng và gia tăng biên lợi nhuận.

Song song với định hướng sản phẩm, Tập đoàn cũng tập trung triển khai các chiến lược thúc đẩy tăng trưởng doanh thu theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tăng cường nghiên cứu nhu cầu thị trường và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hoạt động marketing và bán hàng được đẩy mạnh theo hướng chuyên nghiệp hóa, tối ưu hệ thống phân phối và mở rộng độ phủ tại các thị trường trọng điểm.

Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu và ra mắt các dòng sản phẩm mới có tiềm năng, phù hợp với xu hướng thị trường và điều kiện canh tác thực tế, qua đó tạo động lực tăng trưởng doanh thu trong trung và dài hạn.

Tiếp tục tập trung đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), nâng cao năng lực nghiên cứu nội tại, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm rút ngắn thời gian nghiên cứu và đưa sản phẩm ra thị trường. Việc mở rộng hệ sinh thái số hóa tiếp tục được triển khai trên các lĩnh vực R&D, sản xuất và marketing, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu chi phí.

Tập đoàn cũng thực hiện quy hoạch lại vùng sản xuất trên cơ sở tối ưu vị trí địa lý và hệ thống kho vận, tận dụng tối đa cơ sở vật chất và nguồn lực của các đơn vị thành viên để giảm chi phí vận chuyển và lưu kho. Đồng thời, nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư mở rộng tại khu vực Tây Nguyên, Vinarice hoặc thực hiện các thương vụ M&A trong lĩnh vực chế biến giống và gạo tại khu vực Nam sông Hậu bằng nguồn vốn vay hoặc vốn tự có.

Triển khai tái cấu trúc toàn diện, giảm đầu mối, cải tiến quy trình và đổi mới bộ máy quản trị nhằm nâng cao hiệu quả điều hành. Công tác phát triển nguồn nhân lực được chú trọng thông qua các chính sách thu hút nhân tài, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia công nghệ, đồng thời gắn thu nhập của người lao động với hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng bộ phận.

Ngoài ra, Tập đoàn tăng cường kiểm soát nguồn vốn và dòng tiền nhằm tối ưu cơ cấu vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Các hoạt động phát triển bền vững tiếp tục được đẩy mạnh, với trọng tâm là hoàn thiện bộ giải pháp canh tác bền vững, giảm phát thải để tham gia vào đề án sản xuất 1 triệu ha lúa chất lượng cao.

Hôm nay, HĐQT doanh nghiệp trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với ông Nguyễn Quang Trường theo nguyện vọng cá nhân.

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với ông Nguyễn Trung Dũng theo nguyện vọng cá nhân.

Chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Ứng cử viên được đề cử là ông Phan Thế Tý (cử nhân Kinh tế, chuyên ngành kế toán). Ông Tý hiện đang sở hữu 15.699 cổ phần NSC, tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 156.990.000.