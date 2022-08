Vĩnh Hoàn (VHC) tăng vốn góp vào Thức ăn thủy sản Feed One

Công ty CP Vĩnh Hoàn (VHC) mới thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH Thức Ăn Thủy sản Feed One.

Cụ thể, Vĩnh Hoàn (VHC) sẽ tăng vốn góp vào Thức ăn thủy sản Feed One bằng Quyền sử dụng của thửa đất số 313, tờ bản đồ số 10, địa chỉ khu đất tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tổng diện tích khu đất là 48.062,1 m2, mục đích sử dụng đất cụm công nghiệp; nguồn gốc sử dụng là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Công ty CP Vĩnh Hoàn (VHC) mới thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH Thức Ăn Thủy sản Feed One.

Giá trị thửa đất góp vốn là 31,3 tỷ đồng. Thời hạn góp vốn tính từ ngày ký hợp đồng góp vốn. Thời hạn sử dụng đất của Quyền sử dụng đất được góp vốn là đến ngày 22/8/2062, khi hết thời hạn này Thức ăn thủy sản Feed One được toàn quyền tiếp tục thực hiện các thủ tục xin gia hạn theo quy định pháp luật.

Ngoài góp vốn bằng quyền sở hữu đất, HĐQT VHC cũng thông qua điều chỉnh nội dung tăng vốn góp bằng hình thức chuyển khoản. Tổng cộng, VHC sẽ tăng vốn góp tại Thức ăn Thủy sản Feed One từ 50 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 31,3 tỷ đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất như đề cập trên đây và 163,7 tỷ đồng góp vốn theo hình thức chuyển khoản.

Ông Đặng Văn Viễn, một cổ đông khác cũng vốn góp từ 2 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng. Như vậy, sau khi tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của VHC tại Feed One sẽ giảm từ 96,15% về 75%. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của ông Đặng Văn Viễn tăng từ 3,85% lên 25%.

Trước đó, Vĩnh Hoàn từng thông tin về việc sẽ giao lô đất vị trí lô B5, Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho Feed One dưới hình thức góp vốn để xây dựng nhà máy chế biến thức ăn thủy sản.

Về tình hình kinh doanh, mới đây Vĩnh Hoàn đã công bố kết quả kinh doanh tháng 7.

Cụ thể, trong tháng 7, doanh thu Vĩnh Hoàn đạt 1.198 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng gần 13% so với tháng 6/2022. Lũy kế 7 tháng, tổng doanh thu đạt 8.693 tỷ đồng, tăng 82,7%.

Nhìn chung, doanh thu các mặt hàng trong tháng đều tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu về cá tra đạt 798 tỷ đồng, tăng 44% và chiếm 66% tổng doanh thu của Vĩnh Hoàn trong tháng này. Đứng thứ hai là sản phẩm phụ, đạt 211 triệu USD và tăng 69%; sản phẩm chăm sóc sức khỏe đạt 73 triệu USD, tăng 22%...

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất khi đạt 434 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp theo là châu Âu đạt 200 tỷ đồng, tăng 19%; Trung Quốc đạt 194 tỷ đồng, tăng 60%.

Tại thị trường nội địa, doanh thu ghi nhận tăng 41%, đạt 177 tỷ đồng. Tuy nhiên so với tháng 6/2022, doanh thu lại giảm 29% so với tháng 6/2022. Tuy nhiên, các thị trường như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu đều tăng trưởng 2 con số so với tháng trước nên đã bù đắp được sự sụt giảm của thị trường nội địa, lần lượt tăng 31%, 9% và 22%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VHC giảm 1,14% xuống 86.800 đồng/cp.