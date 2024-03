Viteco (VIE) bị phạt và truy thu gần 345 triệu đồng

Theo công bố mới đây, vào ngày 31/01/2024, Cục thuế TP. Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt số tiền gần 345 triệu đồng với các vi phạm hành chính thuế và hóa đơn của CTCP Công nghệ Viễn thông Viteco (UPCoM: VIE).

Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng, Viteco khai khấu trừ đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu người nộp thuế và hóa đơn rủi ro phục vụ quản lý thuế của cơ quan thuế, hóa đơn không phục vụ sản xuất kinh doanh.



Các vi phạm của Viteco.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Viteco hạch toán chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi không có đủ hồ sơ. Ngoài ra, Viteco hạch toán chi phí đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trong cơ ở dữ liệu người nộp thuế và hóa đơn rủi ro phục vụ quản lý thuế của cơ quan thuế, hạch toán chi phí mua hàng hóa dịch vụ không phục vụ sản xuất kinh doanh.

Với các vi phạm trên, Viteco bị phạt số tiền 134,3 triệu đồng, bao gồm: 31,7 triệu đồng do có hành vi kê khai sai; 29,3 triệu đồng do đã có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp và phạt 73,3 triệu đồng do có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp.

Ngoài ra, Viteco còn phải nộp đủ 41,2 triệu đồng tiền thuế GTGT còn thiếu; 104,5 triệu đồng tiền thuế TNDN hoạt động sản xuất kinh doanh còn thiếu; 12,9 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân năm 2019 còn thiếu; 51,5 triệu đồng tiền chậm nộp thuế được tính hết ngày 24/1/2024.

Như vậy, tổng cộng số tiền Viteco bị phạt và truy thu là gần 345 triệu đồng.

Được biết, Viteco tiền thân là Công ty Thiết bị Điện thoại được thành lập vào năm 1991. Năm 2004, Viteco chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là công ty cổ phần. Viteco hoạt động trong lĩnh vực chính là viễn thông.