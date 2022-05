Vụ ngô thứ 2 của Brazil gặp khó, ngành chăn nuôi Việt Nam lại "lo sốt vó"

Chi phí nhập khẩu nông sản đẩy giá thức ăn chăn nuôi nước ta lại một lần nữa tăng lên từ đầu tháng 5 này, trong khi giá thịt heo vẫn chỉ đang ở trong xu hướng đi ngang.

Thức ăn chăn nuôi tăng, trong khi giá heo đi ngang

Kể từ ngày 1/5, nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi như USFeed, C.P Việt Nam, Hòa Phát, GreenFeed, CJ Vina Agri, Wagon Việt Nam thông báo tăng giá bán thức ăn chăn nuôi cho heo từ 300 – 500 đồng/kg.

Như vậy, trong vòng 4 tháng qua, thức ăn chăn nuôi đã có 4 lần tăng giá liên tiếp, tổng mức tăng khoảng 40.000 đồng/kg.

Người chăn nuôi kỳ vọng giá heo hơi có thể nhích lên 60.000 đồng/kg, nhưng đến nay, tình hình thị trường cho thấy, giá heo xuất chuồng đang chững lại ở mức thấp.

Người chăn nuôi kỳ vọng giá heo hơi có thể nhích lên 60.000 đồng/kg, nhưng đến nay, tình hình thị trường cho thấy, giá heo xuất chuồng đang chững lại ở mức thấp.

Giá heo hơi hôm nay (6/5) ghi nhận tăng giảm trái chiều 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, tỉnh Yên Bái và Phú Thọ hiện đang thu mua heo hơi với giá lần lượt là 54.000 đồng/kg và 55.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang điều chỉnh giảm 2.000 đồng/kg, ghi nhận mức giá là 56.000 đồng/kg cùng với các tỉnh Thái Bình, Hà Nội. Tại Hưng Yên, giá thu mua giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 56.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên điều chỉnh 1.000 - 2.000 đồng/kg ở một vài địa phương. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện thu mua tại mốc 55.000 đồng/kg.

Theo đó, ba tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Thuận giảm 1.000 đồng/kg về mốc 55.000 đồng/kg tại thời điểm khảo sát trong hôm nay. Nhiều tỉnh thành khác vẫn duy trì ở mức bình ổn giá trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm không quá 2.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Kiên Giang giảm 2.000 đồng/kg về mốc 54.000 đồng/kg, thấp nhất trong khu vực ở thời điểm hiện tại.

Sau khi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, thương lái tại ba tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre đang thu mua heo ở mức là 56.000 đồng/kg. Bình Phước, Đồng Nai và TP.HCM là các tỉnh đang có giá giao dịch ở mốc 56.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.

Nguồn: Trung tâm Công nghiệp và thương mại tổng hợp

Rủi ro thời tiết đối với vụ ngô thứ 2 của Brazil đang là nỗi lo ngại của ngành chăn nuôi nước ta

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, các doanh nghiệp chăn nuôi nước ta vẫn đang loay hoay thoát khỏi thế gọng kìm trong bối cảnh giá tăng và nguồn cung nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi trở nên thắt chặt hơn.

Giá các mặt hàng nông sản như ngô, lúa mì, đậu tương thế giới đều đang ở mức cao trong nhiều năm qua sau các đợt tăng mạnh liên tiếp do nguồn cung ở một số nước sản xuất chính bị ảnh bởi thời tiết bất lợi và chiến tranh ở Biển Đen.

Hiện tại, ngô là đang là mặt hàng đáng quan tâm nhất khi mùa vụ ở các nước sản xuất chính đều đang bước vào thời điểm quan trọng.

Hiện tại, ngô là đang là mặt hàng đáng quan tâm nhất khi mùa vụ ở các nước sản xuất chính đều đang bước vào thời điểm quan trọng.

Mỹ, Brazil và Argentina là 3 quốc gia sản xuất ngô lớn nhất thế giới và đồng thời cũng là thị trường xuất khẩu cho Việt Nam. Chi phí của ngành chăn nuôi nước ta sẽ phụ thuộc rất nhiều vào triển vọng mùa vụ tại những quốc gia này. Nếu như Argentina đã bước vào giai đoạn thu hoạch, Mỹ chỉ vừa bắt đầu gieo trồng thì ngô tại Brazil lại đang ở trong giai đoạn phát triển quan trọng.

Nguồn cung ngô tại quốc gia xuất khẩu ngô lớn thứ 2 thế giới này chủ yếu đến từ vụ thứ 2, với 3/4 sản lượng cả năm. Những kỳ vọng về mùa vụ 1 vừa rồi đã hoàn toàn bị dập tắt do hạn hán vào cuối năm ngoái đã khiến cho sản lượng ước tính giảm xuống còn 23 triệu tấn từ mức 30 triệu tấn. Chính vì thế nên triển vọng mùa vụ thứ 2 đang diễn ra càng có ảnh hưởng tới giá hơn.

Mặc dù hoạt động gieo trồng ngô vụ 2 đã diễn ra khá nhanh với 90% đã hoàn thành vào cuối tháng 2, giai đoạn đươc xem là lý tưởng. Tuy nhiên, khô hạn lại một lần nữa đang đe doạ đến sản lượng của Brazil. Theo cơ quan thời tiết EarthDaily Agro, bang sản xuất ngô lớn nhất của Brazil đang phải đối mặt với thời tiết trong tháng 4 khô hạn nhất trong 17 năm. Cụ thể, lượng mưa tích lũy trong tháng 4 ở bang Mato Grosso, bang sản xuất ngô vụ 2 lớn nhất Brazil, thấp hơn 70% so với mức trung bình trong thập kỷ qua.

Cùng với nhiệt độ nóng, năng suất ngô vụ 2 nhiều khả năng cũng sẽ bị cắt giảm. Trong vài thập kỉ qua, có khoảng 6 năm Brazil chứng kiến lượng mưa thiếu hụt trong tháng 4, thì chỉ có 1 năm năng suất được đánh giá là tốt. Độ ẩm được bù đắp vào tháng 5 là yếu tố đã giúp mùa vụ hồi phục trở lại. Tuy nhiên, dự báo thời tiết ở Mato Grosso cho thấy lượng mưa trong tháng 5 thậm chí có thể sẽ giảm mạnh hơn và chỉ bằng 1/3 so với tháng 4.

Ở những khu vực gieo trồng khác tại Brazil, triển vọng mùa vụ cũng không tích cực hơn. Theo Bộ Kinh tế Nông thôn (Deral), mưa quá nhiều trong tháng 4 đã khiến chất lượng ngô vụ 2 niên vụ 21/22 tại Parana, bang miền nam Brazil, lại giảm nhẹ. Cụ thể, 92% diện tích ngô được đánh giá chất lượng tốt, so với mức 96% trong tuần trước.

Trước tình hình hiện tại về mùa vụ thứ 2, gần đây, một số tổ chức uy tín trên thế giới cũng đã cắt giảm sản lượng ngô của Brazil. Hãng tư vấn StoneX dự báo sản lượng ngô vụ 2 niên vụ 2021/22 của Brazil sẽ đạt mức 88,14 triệu tấn, thấp hơn so với mức 91,9 triệu tấn trong ước tính trước.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự đoán xuất khẩu ngô của Brazil niên vụ 21/22 sẽ đạt mức kỷ lục 44,5 triệu tấn, cao hơn gấp đôi so với niên vụ trước. Tuy nhiên, theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, đấy là với giả định tổng sản lượng sẽ đạt 116 triệu tấn, con số quá cao so với những ảnh hưởng của thời tiết gần đây. Trong bối cảnh nguồn cung ngô Mỹ vẫn còn chưa rõ ràng do giai đoạn gieo trồng vừa bắt đầu thì triển vọng ngô vụ 2 của Brazil sẽ tiếp tục khiến cho giá neo ở mức cao hiện nay.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi về Việt Nam tháng 3/2022 tăng mạnh 49,6% so với tháng 2/2022, đạt 412,82 triệu USD, nhưng so với tháng 3/2021 thì giảm 21,7%.

Tính chung cả quý I/2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 1,04 tỷ USD, giảm 14% so với quý I/2021.

Argentina luôn là thị trường hàng đầu cung cấp thức ăn chăn nuôi cho Việt Nam, chiếm 25,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 264,29 triệu USD, giảm mạnh 31,9% so với quý I/2021; trong đó riêng tháng 3/2022 đạt 97,4 triệu USD, tăng 29,6% so với tháng 2/2022 nhưng giảm mạnh 51,9% so với tháng 3/2021.

Tiếp sau đó là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 20,2%, đạt trên 210,29 triệu USD, tăng mạnh 637,9%; riêng tháng 3/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 90,34 triệu USD, tăng 99% so với tháng 2/2022 và tăng mạnh 418,8% so với tháng 3/2021.

Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 3/2022 tăng mạnh 54,8% so với tháng 2/2022 nhưng giảm mạnh 36% so với tháng 3/2021, đạt 62,16 triệu USD; cộng chung cả quý I/2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 46,8% so với quý I/2021; đạt 146,4 triệu USD, chiếm trên 14% trong tổng kim ngạch.

Bên cạnh đó, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi từ EU quý I/2022 giảm 16,6% so với quý I/2021, đạt 92,03 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 8%, đạt 91,28 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang các thị trường trong tháng 3/2022 đạt 110,95 triệu USD, tăng 42,3% so với tháng 2/2022; tính chung cả quý I/2022 xuất khẩu đạt 272,55 triệu USD, tăng 35,5% so với quý I/2021. Như vậy Việt Nam nhập siêu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi 767,98 triệu USD, giảm 23,9% so với quý I/2021.