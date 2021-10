WeWork chốt niêm yết trên NYSE nhờ sử dụng SPAC với BowX Acquisition Corp.

Hôm 21/10, WeWork và BowX Acquisition Corp. đã công bố hoàn tất việc hợp nhất, chính thức trở thành công ty đại chúng với tên gọi WeWork Inc.

WeWork bắt đầu giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York với ký hiệu mã “WE” từ ngày 21 tháng 10 năm 2021. Ảnh: WeWork

Kể từ ngày 21/10/2021, BowX Acquisition Corp, công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) và WeWork Inc., nhà cung cấp không gian linh hoạt tiên phong toàn cầu, đã chính thức thông báo về việc hoàn tất quá trình hợp nhất. Công ty sau hợp nhất từ nay sẽ hoạt động với tên gọi WeWork Inc. và sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với ký hiệu "WE".

Ông Sandeep Mathrani, Giám đốc Điều hành của WeWork, cho biết, quyết định đưa WE lên sàn NYSE thông qua SPAC với BowX Acquisition Corp. là minh chứng cho quyết tâm của WeWork, với nỗ lực chuyển đổi mô hình kinh doanh và thích ứng và mang đến các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động ngày nay.



Ông Marcelo Claure, Chủ tịch Điều hành của WeWork, cho biết thêm: "SoftBank hỗ trợ WeWork trong ngày quan trọng này – dấu mốc ghi nhận mọi sự nỗ lực cho nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ vì tầm nhìn phát triển của WeWork."



WeWork đang dẫn dắt một trong những đột phá lớn nhất của lĩnh vực bất động sản thương mại với nhu cầu về giải pháp không gian làm việc ngày một cao. Cột mốc này chỉ là bước khởi đầu và chúng tôi hy vọng được tiếp tục hỗ trợ WeWork trên chặng đường phát triển kế tiếp, ông Marcelo Claure chia sẻ.



WeWork đã cho thấy mức tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ sau khi công bố báo cáo doanh thu tăng liên tiếp trong vòng 05 tháng. Ảnh: WeWork

Được thành lập vào năm 2010, WeWork mang sứ mệnh tạo ra những môi trường mà trong đó nhân sự và công ty có thể cùng hợp tác và làm việc hiệu quả nhất. Kể từ khi mở địa điểm đầu tiên tại New York, WeWork đã phát triển để trở thành một đơn vị toàn cầu tiên phong về giải pháp không gian linh hoạt, cam kết mang tới những giải pháp lấy công nghệ làm cốt lõi, tạo ra những không gian truyền cảm hứng, và đem đến trải nghiệm gắn kết độc nhất.



Hiện nay, WeWork đã chuyển mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp không gian linh hoạt. Với doanh thu và tỉ lệ lấp đầy tăng liên tục mỗi tháng trong Quý 3/2021, WeWork đã chứng minh khả năng phục hồi của mô hình kinh doanh và đề xuất giá trị lâu dài mạnh mẽ. Tổng doanh thu sơ bộ trong Quý 3/2021 là 658 triệu USD, tăng khoảng 10% so với doanh thu Quý 2/2021 ở mức 593 triệu USD. Tổng công suất tổng hợp từ các địa điểm tiếp tục tăng đến 60% vào cuối Quý 3/2021, tăng từ mức 52% vào cuối Quý 2/2021. Tổng doanh thu số bàn bán được tổng hợp đạt 154.000 trong Quý 3/2021, tương ứng với 9,2 triệu feet vuông được bán ra (tương đương 854,708 mét vuông). Tổng doanh thu số bàn bán mới đạt 84.000 trong Quý 3/2021.

Bên cạnh đó, WeWork cũng bắt đầu theo đuổi các cơ hội tích lũy doanh thu mới bằng cách số hóa các dịch vụ bất động sản và sản xuất công nghệ hiện có. Tính đến Quý 3/2021, All Access, gói dịch vụ trả tiền khi sử dụng hoặc dựa vào việc đăng ký, và các gói thành viên trực tuyến khác đã đạt mức 32.000 người tham gia. Công ty đã bắt đầu xây dựng nền tảng độc quyền quản lý nơi làm việc, WeWork Workplace, cho phép chủ tòa nhà và thành viên quản lý không gian linh hoạt trên các danh mục. Gần đây, WeWork đã công bố hợp tác chiến lược với Hudson's Bay Company, Cushman & Wakefield và Ivanhoé Cambridge.