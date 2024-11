Xây dựng Hoà Bình thoát lỗ trong quý III/2024 bất chấp doanh thu giảm mạnh, vì đâu?

Kết quả quý III/2024, Xây dựng Hòa Bình báo lãi trước thuế 16,2 tỷ đồng nhờ khoản hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 86,6 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2024 với doanh thu thuần đạt 975 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp ghi nhận lãi gộp 60,5 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với năm trước do biên lợi nhuận gộp tăng hơn 4% lên 6%.

Kỳ này, mặc dù doanh thu hoạt động tài chính âm 22,3 tỷ đồng, Xây dựng Hòa Bình giảm lỗ hoạt động tài chính còn 94,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 114,2 tỷ đồng. Chủ yếu đến từ chi phí lãi vay giảm 50% còn 71 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng gần như đi ngang, ở mức 7,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp âm gần 52 tỷ đồng, tương ứng giảm 130 tỷ so với cùng kỳ.

Thuyết minh cho biết, doanh thu tài chính âm do ghi nhận âm 22,58 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay so với cùng kỳ dương 3,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp âm do doanh nghiệp hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 86,6 tỷ đồng so với cùng kỳ trích lập 22,5 tỷ đồng.

Trích thuyết minh báo cáo tài chính quý III/2024 của Xây dựng Hòa Bình.

Kết quả, Xây dựng Hòa Bình báo lãi trước thuế 16,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 12,7 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với cùng kỳ năm trước lỗ trước thuế và sau thuế lần lượt là 163,3 tỷ đồng và 170 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Xây dựng Hòa Bình báo lãi trước thuế 857,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 842,3 tỷ đồng. Năm 2024, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch lãi sau thuế 433 tỷ đồng. Như vậy, Xây dựng Hoà Bình đã đạt 194,5% so với kế hoạch năm sau 9 tháng.

Đáng chú ý, tại ngày 30/9/2024, Xây dựng Hoà Bình vẫn lỗ luỹ kế 2.424,1 tỷ đồng, bằng 69,8% vốn điều lệ 3.472,1 tỷ đồng.

Hết quý III/2024, tổng tài sản của Xây dựng Hoà Bình tăng nhẹ lên 15.303,4 tỷ đồng, phần lớn là tài sản ngắn hạn 12.934,5 tỷ đồng. Trữ tiền giảm 61% còn 158 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 10.884,3 tỷ đồng, chiếm 71,1% tổng tài sản. Trong đó: Phải thu ngắn hạn khách hàng 6.305 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn 1.301 tỷ đồng; phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng 2.528 tỷ đồng;... Doanh nghiệp dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 1.942,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận 1.787,3 tỷ đồng, tương ứng 12% tổng tài sản, chủ yếu là nguyên vật liệu xây dựng 610,6 tỷ đồng; hàng hóa bất động sản 220 tỷ đồng; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 967 tỷ đồng;..

Trích báo cáo tài chính quý III/2024 của Xây dựng Hòa Bình.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả ghi nhận 13.658 tỷ đồng, trong đó nợ vay là 4.333 tỷ đồng với phần lớn là nợ ngắn hạn 3.475 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu đạt 1.645 tỷ đồng, tăng vọt đầu năm khi chỉ có 93 tỷ đồng do doanh nghiệp có lãi trong 9 tháng đầu năm và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho các chủ nợ.