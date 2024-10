FPT Retail lãi 358 tỷ đồng sau 9 tháng nhờ động lực từ chuỗi nhà thuốc Long Châu

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 28.657 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, hoàn thành 77% kế hoạch năm. Kết quả, FPT Retail lãi trước thuế 357,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 274,5 tỷ đồng.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số (FPT Retail; HoSE: FRT) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 với doanh thu thuần đạt 10.375,7 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. FPT Retail lãi gộp 1.890 tỷ đồng, tăng 38% do biên lợi nhuận gộp cải thiện 1% lên 18%.

Trong quý này, FPT Retail lỗ hoạt động tài chính hơn 33 tỷ đồng, giảm lỗ 24% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu doanh thu đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay. Trong khi chi phí lãi vay là 59,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 28% lên 1.320 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14% lên 337,8 tỷ đồng.

Kết quả, FPT Retail báo lãi trước thuế 197,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 165,4 tỷ đồng, tăng vọt do với cùng kỳ (lãi trước thuế 1,3 tỷ đồng, lỗ sau thuế 13 tỷ đồng). Doanh nghiệp cho biết, kết quả này được đóng góp từ lợi nhuận sau thuế công ty mẹ cải thiện đáng kể và CTCP Dược phẩm FPT Long Châu tiếp tục mở rộng hệ thống nhà thuốc.

Tại Công ty mẹ, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 3.981 tỷ đồng, lãi sau thuế 264 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản cổ tức nhận được từ CTCP Dược phẩm FPT Long Châu. Được biết, 9 tháng đầu năm, FPT Long Châu tiếp tục mở rộng với 1.849 nhà thuốc, tăng 352 nhà thuốc so với đầu năm 2024. Theo đó, Chuỗi FPT Long Châu ghi nhận doanh thu tăng 62% so với 9 tháng đầu năm 2023, đạt 18.006 tỷ đồng, chiếm 62% doanh thu toàn FRT và hoàn thành 85% kế hoạch năm 2024. Từ quý II/2024 chuỗi FPT Shop hoạt động có hiệu quả trở lại, ghi nhận doanh thu đạt 10.904 tỷ đồng, chiếm 38% doanh thu toàn công ty. Riêng trong quý III, FPT Shop có lợi nhuận trước thuế và doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt 2,1 tỷ đồng/tháng - mức cao nhất kể từ đầu năm.



Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 28.657 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, hoàn thành 77% kế hoạch năm. Kết quả, FPT Retail lãi trước thuế 357,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 274,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của FPT Retail ở mức 14.474 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm trước và chủ yếu là tài sản ngắn hạn (12.691 tỷ đồng; chiếm 88%).

Bảng cân đối cho thấy, 72% của tổng tài sản là hàng tồn kho trị giá 9.116 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm. Trữ tiền ghi nhận 2.795 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm, chiếm phần lớn là tiền và các khoản tương đương tiền. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 487,8 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm trước.

Tính đến hết quý III, tổng nợ phải trả của FPT Retail cũng tăng gần 1.000 tỷ đồng lên 12.483,7 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay là 7.316 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm và toàn bộ là nợ vay ngắn hạn.

Thuyết minh cho biết, đây là các khoản vay tín chấp không có tài sản đảm bảo với thời gian đáo hạn dưới 1 năm và lãi suất vay theo từng khế ước vay, nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho công ty với lãi suất từ 3-3,9%/năm.