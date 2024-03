Xây dựng Xuân Đỉnh báo lãi năm 2023 tăng 183%

CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh mới đây công bố báo cáo tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 642,1 tỷ đồng, tăng 183% so với năm 2022 (228 tỷ đồng).

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,88%, tăng mạnh so với năm 2022 đạt 11,14%.



Trích báo cáo tài chính năm 2023 của Xây dựng Xuân Đỉnh.

Vốn chủ sở hữu của Xây dựng Xuân Đỉnh tại ngày 31/12/2023 ở mức 2.802 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,71 lần, tương ứng tổng nợ phải trả là 4.791,4 tỷ đồng, giảm 12% so với kỳ cuối kỳ trước (chủ yếu do vốn chủ sở hữu tăng lên).

Dư nợ trái phiếu của Xây dựng Xuân Đỉnh ở mức 3.306,3 tỷ đồng, tăng nhẹ không đáng kể so với cuối năm 2022 là 3.303,3 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Xây dựng Xuân Đỉnh qua các năm.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 30/3/2024, Xây dựng Xuân Đỉnh còn hơn 23,9 triệu trái phiếu đang lưu hành, tương ứng tổng giá trị là 2.392,8 tỷ đồng của các mã XDCCH2124001 (gần 9,3 triệu trái phiếu), XDCCH2125002 (11 triệu trái phiếu) và XDCCH2126003 (12 triệu trái phiếu).

Xây Dựng Xuân Đỉnh có địa chỉ trụ sở chính là Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center (số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là bà Đỗ Thị Hồng Nhung. Hồi tháng 12/2023, Xây dựng Xuân Đỉnh công bố thông tin bất thường về việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu mã XDCCH2124001. Cụ thể, lô trái phiếu này sẽ được gia hạn thêm 2 năm. Ngày đáo hạn sau điều chỉnh là 26/3/2026. Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 26/3/2021 với tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Xuân Đỉnh dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành để tài trợ và đầu tư vào cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DAT (DAT) hoặc phần vốn góp của công ty này trong Công ty TNHH Đầu tư Big Gain (Big Gain).

Cả 3 mã trái phiếu này đều được phát hành vào giai đoạn tháng 3-4/2021, có kỳ hạn 4-5 năm, tương ứng sẽ đáo hạn vào năm 2025-2026. Hiện, 3 mã trái phiếu này đều được lưu ký tại CTCP Chứng khoán Smartmind (CTCP Chứng khoán KS) với lãi suất phát hành là 11%/năm.

Xuân Đỉnh dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành 3 mã trái phiếu để tài trợ và đầu tư vào cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DAT (DAT) hoặc phần vốn góp của công ty này trong Công ty TNHH Đầu tư Big Gain (Big Gain).

Đáng chú ý, theo thông tin công bố tại Cbonds.hnx, một trong những tài sản đảm bảo của cả 3 trái phiếu trên là tài sản và quyền tài sản của Công ty TNHH Đầu tư Big Gain tại dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh (tên thương mại là The EverRich 2).

Dự án The EverRich 2 có quy mô hơn 11 ha. Trước khi chuyển nhượng, The EverRich 2 do CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) làm chủ đầu tư. Tháng 11/2017, Hội đồng quản trị Phát Đạt đã thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án này để thanh toán một số khoản nợ. Đối tác nhận chuyển nhượng dự án The EverRich 2 là Công ty TNHH Đầu tư Big Gain.

Trích báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Bất động sản Phát Đạt.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Bất động sản Phát Đạt, số dư hàng tồn kho tại cuối năm của Dự án The EverRich 2 là 3.597,8 tỷ đồng. Thuyết minh cho thấy, dự án The EverRich 2 cùng toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ các dự án này đã được bất động sản Phát Đạt thế chấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để bảo lãnh cho các khoản vay của các đối tác kinh doanh của nhóm công ty.

Vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, nhóm công ty đang trong quá trình hoàn thiện các yêu cầu theo quy định của Nhà nước để đủ điều kiện chuyển nhượng phần còn lại của dự án này theo hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký với Công ty TNHH Đầu tư Big Gain và Công ty TNHH Dynamic Innovation.