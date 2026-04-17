Xuất hiện cung đường “đẹp lạ” ở Gia Lai, mềm như dải lụa giữa cao nguyên bazan, uốn lượn qua đồi cà phê
17/04/2026 17:27 GMT +7
Tuyến đường như dải lụa trải dài qua những đồi cà phê, con đường này đang được kỳ vọng là "mạch máu" chiến lược, giải quyết bài toán ùn tắc và mở ra không gian phát triển mới cho phố núi Pleiku nói riêng và phía Tây tỉnh Gia Lai nói chung.
Có tổng vốn 1.200 tỷ, tuyến đường nối Quốc lộ 19 và đường Hồ Chí Minh (Gia Lai) hoàn thiện sẽ tạo mạch máu giao thông giúp giảm tải nội đô Pleiku và phát triển kinh tế. Dự án tuyến đường nối Quốc lộ 19 đến đường Hồ Chí Minh (tuyến tránh đô thị Pleiku, Gia Lai) đã hoàn thiện, kỳ vọng thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của vùng đất đỏ bazan này. Tuyến đường có điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, điểm cuối giao với Quốc lộ 19 tại xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Tuyến đường nối Quốc lộ 19 đến đường Hồ Chí Minh tại Gia Lai là công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 15 km, đi qua địa bàn các xã Đak Đoa, phường An Phú và Biển Hồ được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội địa phương đô thị phía tây Gia Lai. Đường có quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có vận tốc thiết kế 60km/h với nền đường rộng 30m; mặt đường rộng 21m (kể cả đan rãnh).
Dải phân cách trên đường rộng 3m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m. Mặt đường được thảm nhựa chất lượng cao, đảm bảo chịu tải cho các dòng xe có tải trọng 10 tấn/trục. Điểm nhấn trên toàn tuyến đường là các cây cầu vượt sông Biển Hồ đi qua trung tâm vùng lõi khu vực du lịch Biển Hồ - núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ). Thay vì mất gần 45 phút để len lỏi qua các nút giao trong phố thì giờ đây tài xế chỉ còn 15 phút di chuyển, tiện lợi và tiết kiệm nhiên liệu. Khách du lịch cũng dễ dàng đến các điểm du lịch nổi tiếng như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya mà không cần đi qua nội đô Pleiku đông đúc. Cầu Biển Hồ hoàn thiện khiến người dân hai bên bờ vui mừng vì không phải đi theo vòng hồ như trước kia, đồng thời cũng giúp rút ngắn khoảng cách giữa Quốc lộ 19 với đường Hồ Chí Minh. Diện mạo tuyến đường nối Quốc lộ 19 với đường Hồ Chí Minh với đường cong mềm mại, mang nét đặc trưng của các cung đường Tây Nguyên.