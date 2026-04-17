Gia Lai nghiêm cấm hành vi lợi dụng quy định trao thầu cho nơi "thân hữu, quen thuộc"

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, chậm xử lý sai phạm

Ngày 17/4, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, tăng cường thực hiện các giải pháp trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vấn đề gây lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp xã, các Ban quản lý dự án chuyên ngành, các chủ đầu tư dự án, các tổ chức tư vấn, nhà thầu và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiêm túc quán triệt, rà soát, triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, thường xuyên rà soát, kiểm tra đánh giá, nhận diện các dấu hiệu, vấn đề gây thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng chất lượng, hiệu quả đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản đã được Sở Xây dựng tổng hợp, phổ biến và có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện, xử lý các nội dung có liên quan theo quy định.

Ông Tuấn nhấn mạnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu của chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, chậm xử lý sai phạm, để phát sinh thất thoát, lãng phí; chất lượng công trình kém, không đảm bảo tiến độ để dự án thực hiện kéo dài, chậm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trên địa bàn.

“Lựa chọn nhà thầu không đảm bảo trình tự, năng lực thực hiện dự án kém; thực hiện nghiệm thu khống khối lượng, chất lượng thi công không đảm bảo; thanh toán khối lượng không đúng trình tự hoặc thiếu hồ sơ; thực hiện quyết toán dự án quá thời gian theo quy định”, ông Tuấn cho hay.

“Không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” trong xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm

Theo ông Tuấn, cần thực hiện nghiêm nguyên tắc quản lý “6 rõ” (rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền); chấm dứt tình trạng giao việc chung chung, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm, xử lý theo cảm tính hoặc hợp thức hóa hồ sơ thủ tục.

Đặc biệt, nghiêm cấm các hành vi: nâng khống tổng mức đầu tư, hợp thức hóa hồ sơ, thông đồng, dàn xếp trong đấu thầu, chia nhỏ gói thầu bất hợp lý, quy định các tiêu chí hạn chế cạnh tranh, bán thầu, chuyển nhượng thầu trái quy định, thông đồng nghiệm thu - thanh toán khống, áp đặt nguồn vật liệu, chỉ định xuất xứ, nâng giá thiết bị, vật tư để trục lợi dưới mọi hình thức, lợi dụng quy định nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu, nhà đầu tư “thân hữu, quen thuộc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, cần gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách.

Dự án giao thông đang đẩy nhanh tiến độ, triển khai ở tỉnh Gia Lai. Ảnh minh hoạ.

Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với chế độ kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và xử lý trách nhiệm cụ thể; đảm bảo “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” trong xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

“Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả và thực hiện nghiêm túc việc công khai danh sách (nếu có) các nhà thầu, đơn vị tư vấn vi phạm tiến độ, chất lượng hoặc có sai phạm trong hồ sơ thanh, quyết toán để các chủ đầu tư xem xét không lựa chọn trong các dự án tiếp theo”, ông Tuấn nêu.