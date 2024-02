Xuất khẩu cá tra sang Đức: Cần lưu ý sản phẩm có giá cạnh tranh

Theo Vasep, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang Đức năm 2024 cần chú trọng vào sản phẩm có giá cạnh tranh, đảm bảo yếu tố chất lượng để gia tăng xuất khẩu sang thị trường này.

Tháng cuối năm 2023, xuất khẩu (XK) cá tra sang Đức chứng kiến tăng trưởng âm 43% so với tháng 12/2022 với giá trị 1,8 triệu USD. Năm 2023, Đức tiêu thụ 38 triệu USD cá tra Việt Nam, tăng 31% so với năm 2022. Giống như nhiều quốc gia khác, Đức chủ yếu nhập khẩu (NK) các sản phẩm phile đông lạnh cá tra từ Việt Nam.

Năm 2023, thị trường này có xu hướng tăng NK nhiều hơn cá tra phile đông lạnh với giá trị gần 37 triệu USD, tăng 34% so với năm 2022, chiếm 97% tỷ trọng. Kim ngạch XK cá tra GTGT HS16 và cá tra đông lạnh sang Đức giảm gần lượt là 42% và 16% trong năm 2023.

Nguồn: Vasep

Theo thống kê của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), tính đến hết tháng 11/2023, Đức NK gần 770 triệu USD cá thịt trắng từ thế giới. Việt Nam là nguồn cung cá thịt trắng thứ 6 (chủ yếu là cá tra) cho Đức, đứng sau Trung Quốc, Nga, Na Uy, Mỹ, Ba Lan.

Nguồn: Vasep

Năm 2023, XK cá tra sang Đức tăng giảm thất thường qua từng tháng. 5 tháng đầu năm 2023, Đức liên tục tăng NK cá tra Việt Nam với giá trị NK ghi nhận tăng trưởng dương 2 - 3 con số từ 20% - 130%. Tháng 6/2023, các đơn hàng XK sang Đức bất ngờ sụt giảm, thị trường này chứng kiến tăng trưởng âm 46% với giá trị chỉ đạt hơn 1,6 triệu USD.

Sau 3 tháng sụt giảm kể từ tháng 6/2023, 2 tháng đầu của quý III/2023, lượng tiêu thụ cá cá tra của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này tăng bất thường gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tháng 9 và tháng 10/2023, giá trị XK cá tra sang Đức ghi nhận mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây lần lượt là 5,6 triệu USD, tăng 149% và 6,3 triệu USD, tăng 144% so với cùng kỳ năm 2022. Bức tranh kinh tế Đức trong 2 tháng đầu quý III/2023 khả quan hơn, đã có tác động đến hoạt động NK của nước này, trong có có NK cá tra. Giá tiêu dùng trong tháng 9/2023 ở Đức chỉ tăng trung bình 4,5% so với cùng kỳ năm 2022, sau khi đạt 6,1% trong tháng 8/2023. Tháng 9/2023, mức lạm phát cũng được ghi nhận là mức thấp nhất của Đức kể từ tháng 2/2022 - thời điểm lạm phát chỉ ở mức 4,3%.

Sau mức tăng mạnh trong 2 tháng trước đó, XK cá tra sang Đức 1 lần nữa sụt giảm 22% trong tháng 11/2023 và 43% trong tháng 12/2023, với giá trị lần lượt là 1,4 triệu USD và 1,8 triệu USD. Tháng 11/2023, kim ngạch XK cá tra chứng kiến mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022.

Các chuyên gia dự báo kinh tế Đức trong năm 2024 tăng trưởng nhẹ khoảng 1,3%. Dù kinh tế của Đức có dấu hiệu khôi phục nhưng người dân vẫn chưa mạnh dạn mua sắm. Do đó, cạnh tranh về giá tại Đức hiện nay được các nhà nhập khẩu chuỗi phân phối quan tâm nhiều hơn. Năm 2024 mức cạnh tranh về giá là một trong những ưu tiên tại Đức.

Ngoài giá, các quy định nhập khẩu trong năm 2024 được EU trong đó có Đức thực hiện nhiều, chủ yếu liên quan đến kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững và vấn đề phát triển xanh, sạch.

Theo Vasep, các DN XK cá tra sang Đức năm 2024 cần chú trọng vào sản phẩm có giá cạnh tranh, đảm bảo yếu tố chất lượng để gia tăng XK sang thị trường này.