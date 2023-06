CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HoSE: VPG) vừa đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán nốt cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 0,5% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

Ông trùm than cốc Việt Phát vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 7/7, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 6/7/2023. Tỷ lệ chia cổ tức lần này là 0,5% bằng tiền mặt (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 50 đồng) và 5% bằng cổ phiếu (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận về 5 cổ phiếu mới).

Trả cổ tức năm 2022

Trước đó, vào hồi tháng 9/2022, công ty đã chi 4 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng đợt 1/2022. Đợt 2 này, Việt Phát sẽ chi nốt khoảng 4 tỷ đồng để hoàn thành tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt. Ngày thanh toán dự kiến vào 31/7/2023.



Bên cạnh việc trả cổ tức bằng tiền, Việt Phát cũng thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%. Với gần 80 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu - tương ứng với gần 40,1 tỷ đồng. Sau khi phát hành, vốn điều lệ VPG sẽ tăng từ gần 802 tỷ lên 842 tỷ đồng.

Xuất nhập khẩu Việt Phát đưa lãi trở lại sau quý liền kề báo lỗ nặng

Tóm tắt báo cáo tài chính quý I/2023

Trong quý I/2023, VPG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.793 tỷ đồng, tăng 85,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng tăng cao từ hơn 874 tỷ lên hơn 1.668 tỷ đồng khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 10% của cùng kỳ năm trước xuống còn 7% trong quý đầu năm nay.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi từ 7,9 tỷ lên hơn 14 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gấp 5,8 lần so với cùng kỳ lên hơn 54,7 tỷ đồng, trong đó: chi phí lãi vay chiếm tới hơn 28,3 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm 30,3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn hơn 36,3 tỷ đồng. Tuy kết quả có sụt giảm với cùng kỳ nhưng nếu so với quý liền kề (quý IV/2022) do kinh doanh dưới giá vốn nên lợi nhuận sau thuế VPG báo lỗ tới hơn 96 tỷ đồng - lỗ quý đầu sau 6 năm kinh doanh.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Việt Phát thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 110 tỷ đồng. Nếu so sánh với kế hoạch này, VPG đã thực hiện 32,6% kế hoạch doanh thu và 33% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Việt Phát đạt 5.589 tỷ đồng, giảm 6,5% so với đầu năm. Trong đó, lượng hàng tồn kho của công ty không thay đổi nhiều so với đầu năm, đạt 1.743 tỷ đồng. Việt Phát hiện đang có hơn 1.230 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Việt Phát là khoảng 4.072 tỷ đồng, chiếm hơn 72% tổng nguồn vốn; trong đó, nợ vay ngắn hạn là 3.622 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty hiện đạt 1.517 tỷ đồng, bao gồm 426,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 21/6, giá cổ phiếu VPG tăng 1,6% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 19.000 đồng/ cổ phiếu.